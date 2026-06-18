Im neunten Stockwerk des zentralen Gebäudes ist der Pioniergeist bis heute präsent, nicht nur im übertragenen Sinn: Johann Schreiner, der den „Technopark Raaba“ im Jahr 1999 gegründet hat, sitzt jeden Tag in seinem Büro – auch im Alter von nunmehr 87 Jahren. Nicht, um sich einzumischen, es gehe vielmehr um tägliche Schritte für eine anhaltende Aktivität, erzählen die Söhne Peter und Hannes. Beide sind dieser Tage selbst ziemlich aktiv geworden – haben sie doch das Unternehmen im Südosten von Graz soeben auf neue Beine gestellt.

In der Dr.-Auner-Straße, nur eine scharfe Haarnadelkurve vom Magna-Werk entfernt, wuchs der Technopark sukzessive: Seit der Gründung vor 27 Jahren habe man rund 370 Millionen Euro „in das aktuelle Projektportfolio“ investiert, verrät Hannes Schreiner. Das fußte auf mehreren Gebäuden sowie auf zwei zentralen Geschäftsfeldern: Zum einen fungiert das Areal des Technoparks als Bürofläche für viele verschiedene Unternehmen als Mieter, zum anderen ist es auch der Sitz der Technopark-Holding selbst, die von hier aus die österreichweite Immobilien- und Projektentwicklung schupft. Ab sofort allerdings ist vieles anders – und auch neu:

1999 gegründet, umfasst der Technopark heute sieben Bauteile © Mario Gimpel

Schreiner Capital

Die Technopark Raaba Holding wird ab sofort zur „Schreiner Capital“ und übernimmt die Verantwortung für den gesamten Immobilien-, Beteiligungs- sowie Investmentbereich. Der Technopark bleibt als Standortmarke und „Innovationszentrum“ erhalten. „Unser Immobiliengeschäft umfasst zwei Bereiche: Wohnen und Gewerbe. Den Wohnungsmarkt sehe ich entspannt, da ist die Nachfrage ungebrochen. Der Gewerbebereich ist herausfordernder, weil stärker verglichen wird“, so Peter Schreiner. „Dennoch gilt für uns: Qualität und Beratung haben Vorrang vor Preisdumping.“

Das neue Logo der neuen „Mutter“ © Schreiner

Trinkvergnügen

Unter diesem Namen wurde ein Weinhandelskonzept realisiert, das als Onlineshop bereits live gegangen ist. „Trinkvergnügen bietet leistbare, hochwertige Weine, vorwiegend aus der Steiermark, aus Deutschland und Frankreich. Und zudem eine professionelle Beratung. Hinter dieser Plattform steckt aber enorm viel Arbeit, dieser Markt ist sehr umkämpft“, gesteht Hannes Schreiner.

Spirit of Styria

Das gleichnamige Magazin wurde übernommen und einem Relaunch unterzogen – als Printprodukt wie auch online. „Wir haben Spirit of Styria vor dem Aus bewahrt und erfolgreich neu aufgestellt. Das kostet, ist es uns aber wert, weil das Magazin der regionalen Wirtschaft eine hochwertige Bühne bietet.“

Das Magazin porträtiert steirische Unternehmerinnen und Unternehmer © Spirit of Styria

Unter Strom

Als nachhaltige Projekte haben die Schreiners neben einer 90 Kubikmeter großen Regenwasserzisterne auch eine „Energiegemeinschaft“ im Fokus. Dass man also erneuerbare Energie gemeinschaftlich erzeugt, speichert und verbraucht – über Grundstücksgrenzen hinweg. Basis dafür sind hier mehrere Tausend Quadratmeter Photovoltaik-Flächen auf den Dächern des Technoparks sowie bei angrenzenden Unternehmen. Auch bei ihren Immobilienprojekten werde Nachhaltigkeit immer wichtiger, „vor allem bei internationalen Kunden“, betont Peter Schreiner.

Kommunalsteuer

Auf dem Areal in Raaba-Grambach biete man den Mietern „mehr als nur eine Bürofläche. Mittlerweile unter anderem auch Gastronomie, einen Supermarkt, ein Kinderärztezentrum, ein Fitnessstudio, ein Reisebüro und mehr. Es geht somit auch um Kultur und um ein Miteinander in der Gesellschaft. Also um etwas Positives in diesen Krisenzeiten“, betont Hannes Schreiner. Angenehmer Nebeneffekt: „Über den Technopark gehen pro Jahr rund 3,8 Millionen Euro an die Gemeinde Raaba-Grambach als Kommunalsteuer.“

Klagen gegen die Stadt Graz

Bereits vor einem Jahr hat Hannes Schreiner eine Klage auf Schadensersatz gegen die Stadt Graz eingereicht: Beim Bahnhofgürtel sollte auf Betreiben einer Tochterfirma längst eine Immobilie stehen, doch Schreiner wartete sieben Jahre lang vergebens auf einen Bebauungsplan seitens der Stadt Graz. Also klagte er. Das Verfahren läuft noch – bis heute gab es erst einen Verhandlungstag.



