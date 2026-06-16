Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf einem Hof in der Gemeinde Steinfeld im Bezirk Spittal/Drau gekommen. Ein 48-Jähriger führte auf einem steilen Wiesenhang gerade Heuwendearbeiten durch. Dabei dürfte er gestürzt und von seinem Motormäher überrollt worden sein. Trotz der rasch eingeleiteten Reanimation verstarb der Mann laut Polizei noch an der Unfallstelle.