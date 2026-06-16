Nichts hatte Frankreich im Vorfeld des G7-Gipfels unversucht gelassen, um den US-Präsidenten nach Evian zu locken, der bekanntermaßen Veranstaltungen wie diese hasst. Der Golfplatz ist schon im Vorfeld konfisziert worden, im Falle, dass Donald Trump trotz seines eng getakteten Terminkalenders Lust haben sollte, den Schläger zu schwingen. Die Aussicht auf ein Abendessen im Schloss von Versailles am Mittwochabend soll dafür sorgen, dass er nicht verfrüht abreist.

Dieses Mal will sich Trump dank seines in letzter Minute dem Iran abgerungenen Abkommens als Sieger feiern lassen. Er tritt in Evian auf als Friedensstifter eines Krieges, den er selbst begonnen hat. Ob der vielen Unwägbarkeiten hat Trump jetzt eine „zweite Phase“ des Abkommens versprochen. Außerdem hat er Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu scharf kritisiert, dieser soll sich in Bezug auf den Libanon verantwortungsvoller zeigen (siehe Artikel rechts). Trotz der Aussichten auf einen Friedensprozess in Nahost überschattet dies andere Krisen und Konflikte, vor allem den Krieg gegen die Ukraine. Die Franzosen haben das Thema als ersten Programmpunkt auf den ersten Tag des Treffens gesetzt, in der Hoffnung, Trump wieder für den Friedensprozess zu interessieren, damit der US-Präsident wieder mehr Druck auf Russland ausübt.

Neue Sanktionen geplant

Gastgeber Emmanuel Macron unterhielt sich mit Wolodymyr Selenskyj, bevor das offizielle Arbeitstreffen im G7-Format mit dem Titel „Frieden und Sicherheit für die Ukraine und Europa aufbauen“ begann. Die Organisatoren hatten auf Trumps Spontanität gesetzt, doch der Amerikaner ist dem Tête-à-Tête von Macron und dem ukrainischen Präsidenten demonstrativ ferngeblieben, auch dem von Bundeskanzler Friedrich Merz mit Selenskyj. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen haben sich die G-7-Staaten aber auf neue Sanktionen gegen den russischen Energiesektor verständigt. Man wolle den Druck auf Russland durch „Sanktionen auf Öl und Gas erhöhen“, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. Ebenso sind Militärhilfen, auch zur Stärkung der Luftabwehr, geplant.

„Russland sollte einen Deal abschließen“, sagte Trump vor Reportern und bestätigte, dass er mit Putin wie auch Selenskyj telefoniert habe. Bei dieser Gelegenheit hatte Selenskyj dem US-Präsidenten ein persönliches Treffen mit Putin vorgeschlagen. Dieses könne „in einem Format“ stattfinden, „das es Putin deutlich schwerer machen würde abzulehnen“, sagte Selenskyj im Vorfeld seiner Reise nach Evian. Trump sagte, beide seien „offen dafür“. Das G7-Arbeitstreffen mit Selenskyj bezeichnete er als „sehr gutes Meeting“ und versicherte, dass ein weiteres Treffen mit ihm und dem Ukrainer geplant sei.

Merz schenkte Trump ein Trikot der deutschen Nationalelf © IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts Nachrichtenagentur

Ukraine sitzt nicht mehr als Verlierer am Tisch

Hinter den Kulissen arbeiteten Deutschland, Frankreich und Großbritannien im „E3“-Format im Vorfeld daran, einen diplomatischen Friedensprozess in Gang zu bringen, von dem die Europäer bis dahin ausgeschlossen gewesen waren und der zuletzt in Anchorage gescheitert war. Merz sieht ein „Fenster für die Diplomatie“, das sich langsam öffne. Anders als bei den G7-Treffen der Vorjahre tritt Selenskyj nicht als jener Verlierer auf, als den ihn Trump gern abstempeln würde. Die Lage der Ukraine ist im Vergleich eine deutlich bessere. „Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges hat die Ukraine militärische Erfolge verzeichnet und Russland zurückgedrängt. Die Ukraine ist psychologisch und strategisch gestärkt, während Russland menschlich und wirtschaftlich geschwächt ist“, analysiert Außenpolitikexperte Dominique Moïsi im „Welt“-Interview.

Kiew braucht von den Amerikanern Patriots, die sie im Iran massenweise abfeuerten, die einzigen Flugabwehrwaffen, die ballistische Raketen der Russen abfangen können. Ein Versprechen, die Raketen zu liefern, wird Selenskyj Trump in Evian kaum abringen können. Demonstrative Solidarität mit der Ukraine wäre schon ein großer Erfolg. Denn es geht auch um die Frage, wie die G7-Partner die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland fördern können. „Es wird sehr interessant, sich auf die Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen für diesen Dialog zu einigen, insbesondere in der Frage der Gebiete“, hieß es im Vorfeld aus dem Elysée-Palast. „Es gibt keinen Grund, Zugeständnisse an die Russen zu machen.“