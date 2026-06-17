Last Minute-Buchungen gibt es natürlich weiterhin, dass also jetzt für gleich gebucht wird. Familien und preissensible Reisende machen das mit Vorliebe, doch sie müssen dafür hinnehmen, nicht mehr jedes Wunschziel, jedes Wunschhotel in diesem Sommer zu bekommen. Parallel dazu und der Teuerung und internationaler Konflikte zum Trotz zeigt sich eine Wiederkehr der Fernreisen. So beobachtet es Reiseunternehmerin Andrea Springer. „Viele sparen bewusst daraufhin und haben dann das Geld, ferne Destinationen zu bereisen.“ Im kommenden Winter bzw. überhaupt im nächsten Jahr.

Andrea Springer: „Japan ist extrem im Trend“

Japan ist laut Springer „extrem im Trend“. Daher bietet Springer Reisen im März 2027 eine geführte Rundreise mit Ausgangspunkt in Osaka an. Die Malediven seien überhaupt ein „Evergreen“. Grund für das Fernweh sei einerseits ein gewisser Nachholbedarf nach authentischen Abenteuern und eine gewisse „Lust auf Luxus“. Fernreisen dienen oft als soziale Statussymbole. Andererseits verringern die Inflation und teils stark gestiegene Kosten für Hotels und Gastronomie in europäischen Urlaubsregionen den Preisabstand zu Fernreisen, die vorwiegend in Reisebüros bzw. bei Reiseveranstaltern gebucht werden. Als Pauschalangebot. Springer: „Zwar versuchen sich manche, mit KI etwas zusammenstellen zu lassen. Aber die Künstliche Intelligenz ersetzt in keiner Weise die persönliche Betreuung und die Sicherheit, die ein Reiseveranstalter wie wir vermitteln kann.“ Auch eine persönliche, deutschsprachige Reisebegleitung sei den Kunden wichtig. Generell nehme das Sicherheitsbedürfnis zu. „Man entscheidet bewusster und sucht Verlässlichkeit.“ Auch die Personalisierung und das maßgeschneiderte, individuelle Erlebnis steht im Fokus.

Nepal und Bhutan im Katalog für 2027

Neben Fernreisen nach China, Kanada oder Tansania wecken exotische Ziele wie Nepal das Interesse der Kunden: anderes Licht, andere Farben, andere kulinarische Erfahrungen. Exklusive Rundreisen, die auch ins Königreich Bhutan führen, hat Springer ebenfalls ins Programm für 2027 aufgenommen. Sie selbst hat die Destinationen bereits getestet und berichtet über das buddhistische Land mit dem hohen Glücksindex: „Hier gibt es Gottheiten und Schutzgeister für alle Gelegenheiten. Sogar für Fensterscheiben und für Autos. Und natürlich einen Tempel, dessen Besuch ein langes Leben verspricht.“ Ihr Highlight, das Kloster Taktsang bzw. Tigernest im Himalaya, hat sie in die Route aufgenommen.

Reise-Unternehmerin Andrea Springer © Weichselbraun

Trump-Effekt wirkt auf USA-Buchungen

Auch Thailand und die USA sind beliebte Ziele, wobei die USA etwas an Beliebtheit eingebüßt habe: der Trump-Effekt. Das bestätigen auch die Reisebürogruppe Ruefa und das Vergleichsportal Durchblicker. Auffällig ist die markant gestiegene Reiselust auf China – auch dieses ferne Land hat Springer im Katalog für 2027. Sarah Schwarzer von Durchblicker bringt das Fernweh auch in Zusammenhang mit den aktuellen Wechselkursen bzw. dem starken Euro. „Europa wird für Reisen teurer, während viele außereuropäische Destinationen leistbar bleiben oder sogar günstiger werden.“

Nach der Gedämpftheit unmittelbar nach Ausbruch des Nahost-Krieges wird die Trendwende am (Flug)-Reisemarkt auch von Österreichs größtem Reiseveranstalter TUI bestätigt. Die Nachfrage ziehe spürbar an. „Die Zeit des Zögerns ist vorbei“, sagt TUI-Chef Gottfried Math. Diese Einschätzung teilt auch die Luftfahrtbranche: „Die Österreicher können ihren Urlaub mit gutem Gefühl planen“, bekräftigt die Chefin der Austrian Airlines, Annette Mann.