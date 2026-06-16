Beim Sommerfest der Rotkreuz-Bezirksstelle Voitsberg-Köflach auf der Burg Obervoitsberg nahmen kürzlich zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil. Bezirksstellenleiter Florian Angerer und Bezirksgeschäftsführer Aldo Striccher bedankten sich bei allen für ihr außergewöhnliches Engagement, ihre Einsatzbereitschaft und ihren unermüdlichen Dienst an der Bevölkerung.

Im feierlichen Rahmen wurden Stundenspangen verliehen, Beförderungen ausgesprochen und zahlreiche Mitarbeiter für ihre langjährigen Verdienste rund um das Rote Kreuz ausgezeichnet. Auch die neuen Vertreter der Freiwilligen Helferschaft – Lena Schmidt, Jana-Sophie Putzhuber und Marcel Siegl – nutzten die Gelegenheit, um allen Mitarbeitern ihren Dank auszusprechen.

Bei kulinarischen Köstlichkeiten, angenehmen Temperaturen und der beeindruckenden Kulisse der Burgruine Obervoitsberg verbrachten die Gäste gesellige Stunden miteinander.