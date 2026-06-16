Auch abseits der Weltmeisterschaft steht der Fußball hoch im Kurs. „Der steirische Fußball lebt“, sagt Wolfgang Bartosch, Präsident des steirischen Fußballverbandes, und blickte gemeinsam mit Vizepräsident Wolfgang Maier und Direktor Thomas Nußgruber auf eine erfreuliche Saison 2025/26 zurück. Bartosch spricht von einer „tollen Basisarbeit in den Vereinen“ und unterstreicht den Servicecharakter, den der Verband biete. „Wir können nur die Rahmenbedingungen ermöglichen“, sagt der 68-Jährige. Bei den Männern wurden 4117 Meisterschaftsspiele bestritten, es gab einen Spielabbruch wegen „Spielermangel“ sowie ein Nichtantreten. Die Rückzüge von Gamlitz und Feldbach sind bei beiden Vereinen auf hausgemachte Probleme zurückzuführen, seien aber „bedauerlich“. Das Modell der zweiten Mannschaften hat sich bewährt und wird beibehalten, weil „es ein guter Übergang junger Spieler zum Erwachsenenfußball ist“, sagte Maier.

Neu ist auch die neue Regionalliga, die in vier Regionen Süd (Steiermark Kärnten), Ost, Nord, West unterteilt. Die Auslosung hat ergeben, dass sich der Meister Süd gegen den Meister Ost in Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die 2. Liga duelliert.

Bei den Frauen wurden 259 Meisterschaftsspiele abgewickelt, es gab ein Nichtantreten. In der kommenden Saison werden mehr Frauenspiele ausgetragen: Ab dem Spieljahr 2026/27 gibt es eine Frauen-Unterliga, die die bisherige Hobby-Kleinfeldliga ersetzt, mit elf Teams als zusätzliche Leistungsstufe.

Erfreulich ist, dass kein Spiel aufgrund disziplinärer Vorfälle abgebrochen werden musste. Das Thema Schiedsrichter ist und bleibt allerdings omnipräsent. Der Nachwuchs ist rar. Deshalb erhalten Vereine einen Waren-Gutschein in der Höhe von 500 Euro, wenn ein Spieler oder eine Spielerin in den letzten zwei Saisonen aktiv war, nun die Schiedsrichter-Prüfung erfolgreich ablegt und 50 Spiele leitet.

Ein nicht unerheblicher Grund, warum Referees ihre Karriere bereits nach kurzer Zeit wieder beenden, ist das Verhalten von Eltern im Nachwuchs-Fußball. Wertschätzung und Respekt gegenüber Unparteiischen fehlen oft. Dem will man etwa durch die Schaffung eines Jugendförderpreises entgegenwirken. Das Motto, das die Kommission für Nachwuchsfußball ausgegeben hat: „Was unternimmt Ihr Verein, damit Rivalität mit Respekt und Fair-Play im Nachwuchsbereich in Ihrem Verein gelebt wird?“

Der Verband bietet überdies künftig (noch) mehr Service an, abrufbar über die eigene Website: Etwa ein kostenloses Vereins-Coaching in Kooperation mit der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK. Oder ein Trainer E-Diplom für alle Neutrainer. Der Kurs dauert einen Tag und vermittelt Grundwissen zur Trainingsarbeit.

Wie bedeutungsvoll die „wichtigste Nebensache der Welt“ für unsere Gesellschaft ist, zeigt nun eine Studie, die zu der Erkenntnis kommt, dass Fußball in der Steiermark einen hohen ökonomischen und sozio-ökonomischen Wert aufweist. Fußball erweist sich damit nicht nur als beliebte Sport- und Freizeitaktivität und als wirtschaftlicher Player, sondern vor allem auch als wirkungsvolles Instrument der Sozial-, Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Ein Beispiel: 9644 Freiwillige leisten jährlich fast 1,6 Millionen unbezahlte Stunden – das entspricht der Arbeit von 932 Vollzeitbeschäftigten. Wertschätzung ist also angebracht. Und Wertschöpfung? In der Fußballwirtschaft werden in der Steiermark fast 106 Millionen Euro generiert. Der Gesellschaftliche Wert des Fußballs in der Steiermark beläuft sich insgesamt auf 314,9 Millionen Euro.