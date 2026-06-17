Große Emotionen, strahlende Gesichter und eine Welle der Begeisterung schwappten am Montag durch die Volksschule Birkfeld. Im Rahmen einer feierlichen Überreichung verabschiedete die Schulgemeinschaft ihre sportlichen Vorbilder für die bevorstehenden „Special Olympics“ in Wien.

Im Mittelpunkt des Festes stand eine ganz besondere Athletin der Schule: Schülerin Lisa Harrer. Sie wird in Wien in der Sportart Radfahren an den Start gehen. Um ihr und den ebenso ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern des „I-Teams Joglland“ den Rücken zu stärken, haben sich die Kinder der Volksschule im Vorfeld etwas einfallen lassen.

Die Schülerinnen und Schüler sammelten persönliche Herzenswünsche, die den Sportlerinnen und Sportlern als mentale Kraftnahrung mit auf den Weg gegeben wurden. Ein Plakat mit guten Wünschen wurde ebenfalls gestaltet und den Sportlern und Sportlerinnen überreicht. Umrahmt wurde die feierliche Übergabe von Gesangs- und Tanzeinlagen der Volksschulkinder. Als krönender und hochemotionaler Abschluss erklang das gemeinsame Lied „Wir sind füreinander da“.