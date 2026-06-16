Raketen, Vulkane, Batterien oder Kracher. Ein Feuerwerk wäre ohne sie kaum möglich. Und ein Mann, der österreichweit für den richtigen Zündstoff sorgt, ist Hans Matthias Liebenwein. Der St. Veiter Pyrotechnik-Magnat mit Firmensitz in Meiselding wurde vor Kurzem mit dem Titel Kommerzialrat ausgezeichnet. Obwohl die Branche den Himmel zum Leuchten bringt, sieht es für die Pyrotechniker selbst dunkel aus.

„Wir reden beim Thema Feuerwerk über ein jahrhundertealtes Brauchtum. Silvester bringt Freude und einen grenzenlosen Zusammenhalt“, leitet Liebenwein das Gespräch ein. Und das nicht ohne Grund. Der Branche geht es nämlich nicht mehr so gut. Die Feinstaubbelastung und der Tierschutz sind die großen Gegenargumente, wenn es um Feuerwerk geht. Deshalb gründete Liebenwein vor Jahren den Verband der Österreichischen Pyrotechnik. „Wir haben da in Bezug auf Feinstaub und Tierschutz viel bewegt. Mit Tierschutz Austria, unter der Präsidentin Madeleine Petrovic, haben wir gemeinsame Presseaussendungen gemacht.“

Dabei ging es darum, dass Feuerwerke oft in ein schlechtes Licht gestellt werden. „Bei uns ist alles gesetzlich geregelt. Wenn man sich daran hält, ist es kein Thema. Das Problem sind die illegalen Knallkörper“, erklärt Liebenwein, der dem Tierschutz Austria auch bei uns erlaubte Knaller vorführte, um zu zeigen, dass diese nicht das Problem sind. „Zu Silvester gibt es eine Feinstaubbelastung von 0,2 Prozent. Diese ist wasserlöslich und nach zwei bis drei Stunden wieder weg.“ Dabei warnt Liebenwein, dass durch Verbote nur noch mehr illegale Feuerwerkskörper aus dem Ausland geholt würden.

Stolz auf den Kommerzialrat: Johannes, Stephanie, Hans Matthias, Sabine und Kathrin Liebenwein © Studiohorst.at/WKK

Die Diskussion, ob Feuerwerk oder nicht, bedroht allerdings Existenzen. „Ich habe seinerzeit 30 Millionen Schilling in den Standort investiert. Heute hat man null Planungssicherheit“, beklagt Liebenwein und erzählt, dass er in den vergangenen fünf Jahren nicht wusste, ob das Unternehmen überleben würde. Die Discounter zogen sich 2021/22 vom Raketenverkauf zurück. Durch Lidl lukrierte er 1,6 Millionen Euro Umsatz zu Silvester – dieser brach weg. Umsatzeinbußen von 70 bis 80 Prozent waren die Folge. „Wenn du einen Betrieb mit 25 Leuten hast, musst du schnell reagieren. Ich habe alles reduziert, was ich konnte.“

So sank die Mitarbeiteranzahl von 25 auf fünf (saisonbedingt) und zwei unter dem Jahr. Die Produktion wurde bereits Jahre zuvor, 2015, eingestellt und alle Waren aus China bezogen. Dort gibt es allerdings eine Vorlaufzeit von zwei Jahren. „Nimmt man ein neues Produkt auf, muss es zugelassen werden. Man braucht eine Transportgenehmigung. Das sind enorme Kosten – ohne Planungssicherheit.“ Das Blatt wendete sich wieder zum Positiven, da mehrere Fachhändler das Feuerwerk aufgriffen, nachdem sich die großen Discounter zurückgezogen hatten. Liebenwein konnte überleben.

Rund 800 Händler in Österreich wären von einem eventuellen Feuerwerksverbot betroffen. Ebenso diskutierte man im Vorjahr, das Feuerwerk am St. Veiter Wiesenmarkt nicht mehr durchzuführen. „Das Feuerwerk ist der Magnet am Mittwoch – der gesamte wirtschaftliche Zweig am Wiesenmarkt wird dadurch belebt.“ Dieses stellt Liebenwein „mehr oder weniger“ zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Einst belieferte er 150 Veranstalter in ganz Österreich mit Großfeuerwerken – nun ist nur mehr St. Veit übrig.

Trotz allem blickt Liebenwein auf eine imposante Karriere zurück und möchte sich auch mit 66 noch lange nicht zur Ruhe setzen. Erst kürzlich wurde er zum Kommerzialrat ernannt. „Mein Ziel war es nie, auf die Pension hinzuarbeiten, sondern permanent Veränderungen zu machen.“ Von Kind an war es sein Wunsch, das Familienunternehmen, das sein Großvater Josef Liebenwein ins Leben rief, zu übernehmen. Seine Gewerbeberechtigung hat Liebenwein seit 1977 und er verkaufte neben seinem Vollzeitjob in einer Bank bereits Feuerwerkskörper. Nach zehn Jahren verließ er die Bank und widmete sich den Feuerwerkskörpern in vollem Umfang. Der Kommerzialrat hat heute eine Nettoexplosivmasse von 42 Tonnen in seinem Lager.