Premiere für „Tosca“ in der Oper im Steinbruch

Eine Geschichte um Liebe und Eifersucht. Mit Giacomo Puccinis Meisterwerk „Tosca“ kehrt 2026 eine der beliebtesten Opern der Welt in den beeindruckenden Steinbruch St. Margarethen zurück. Vor der einzigartigen Kulisse der Freiluftbühne entfaltet sich eine packende Geschichte voller Liebe, Eifersucht, Macht und Intrigen.

Im Rom des Jahres 1800 kämpfen die Sängerin Floria Tosca und der Maler Mario Cavaradossi um ihre Liebe, während der skrupellose Polizeichef Scarpia seine Macht missbraucht, um Tosca für sich zu gewinnen. Puccinis Oper begeistert mit weltberühmten Arien wie „Vissi d’arte“ und „Recondita armonia“ sowie einer emotionalen Musik, die das Publikum seit Generationen fesselt.

Inszeniert wird „Tosca“ vom renommierten Kreativteam um Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger und Kostümbildner Giuseppe Palella, die bereits mit den Erfolgsproduktionen „Turandot“ und „Aida“ für spektakuläre Opernerlebnisse im Steinbruch sorgten.