Wer in Österreich über Spitzenküche spricht, blickt meist nach Wien, Salzburg oder in die Tiroler Alpen. Dass sich längst auch Slowenien einen festen Platz auf Europas Gourmet-Landkarte gesichert hat, zeigt die aktuelle Ausgabe des Michelin Guides 2026.

Insgesamt 74 Restaurants wurden in die neue Auswahl aufgenommen. An der Spitze bleibt die Hiša Franko von Ana Roš im Soča-Tal. Das Restaurant verteidigt seine drei Michelin-Sterne und bleibt damit das einzige Haus des Landes in der höchsten Kategorie. Zwei Sterne hält weiterhin die Milka in Kranjska Gora.

David Žefran vom Restaurant Milka in Kranjska Gora hält weiterhin zwei Sterne.. © Stefan Pajman

Die eigentliche Nachricht des Michelin-Jahrgangs kommt allerdings aus der zweiten Reihe. Mit der Galerija Okusov in Petrovče erhält ein weiteres Restaurant erstmals einen Michelin-Stern. Damit wächst die Zahl der Sternerestaurants im Land auf zehn Häuser mit insgesamt dreizehn Sternen. Die Auszeichnung unterstreicht eine Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet: Sloweniens Spitzengastronomie konzentriert sich längst nicht mehr nur auf einige wenige bekannte Adressen.

Erstmals vergibt Michelin heuer zudem den Sonderpreis „Opening of the Year“. Die Premiere geht an das Restaurant Salicornia in Koper. Das junge Lokal an der Adriaküste zählt zu einer neuen Generation von Betrieben, die regionale Produkte und moderne Küche miteinander verbinden und damit zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Bleibt an der Spitze: Ana Roš mit dem Hiša Franko. © Suzan Gabrijan

Für Slowenien sind die Michelin-Auszeichnungen weit mehr als Prestige. Seit der Aufnahme in den Guide im Jahr 2020 hat sich die Gastronomie zu einem wichtigen Faktor für den Tourismus entwickelt. Gleichzeitig ist eine bemerkenswerte Dichte an ambitionierten Restaurants entstanden – von der Küste bis in die Alpenregion.

Davon profitiert auch das österreichische Publikum. Viele der höchstbewerteten Betriebe liegen für Gäste aus Kärnten oder der Südsteiermark näher als vergleichbare Spitzenrestaurants in den westlichen Bundesländern. Kranjska Gora, das Soča-Tal oder die Weinregionen rund um Maribor haben sich längst als Ziele für kulinarische Kurzreisen etabliert.