15 Jahre Kinderzeitung – jetzt Jubiläumsangebot sichern

Seit 15 Jahren begleitet die Kinderzeitung junge Leserinnen und Leser mit verständlich aufbereiteten Nachrichten und spannenden Themen aus aller Welt. Als Österreichs einzige Wochenzeitung für Kinder vermittelt sie Wissen, stärkt die Medienkompetenz und hilft dabei, aktuelle Ereignisse besser zu verstehen.

Gerade in Zeiten von Krieg, Krisen und belastenden Schlagzeilen ist eine altersgerechte Information besonders wichtig. Die Kinderzeitung erklärt komplexe Themen in einer Sprache, die Kinder verstehen und einordnen können.

Gleichzeitig unterstützt sie Eltern und PädagogInnen dabei, aktuelle Entwicklungen kindgerecht zu besprechen und Fragen verständlich zu beantworten.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind. Ermäßigungen werden von Kooperationspartnern für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung gewährt. Der Kleine Zeitung Club übernimmt die Bewerbung des Angebots.