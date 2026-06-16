Dienstagfrüh wurden Polizei und Rettung zu einer Baustelle nach Stainach gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache hatte ein 43-jähriger Dachdecker auf einem Gerüst das Gleichgewicht verloren und war rund fünf Meter abgestürzt. Der Mann schlug mit dem Rücken auf der Wiese neben dem Gebäude auf und verletzte sich schwer.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz und die Notärztin wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Laut Polizei wurde der zuständige Arbeitsinspektor über den Vorfall informiert, die Baustelle ist bis auf Weiteres gesperrt.