Gespannt warten die 24 Jungathleten unter dem Pavillon neben dem Sportplatz, die Aufregung ist groß. „Da kommt sie“, murmelt einer der Schüler aufgeregt. Neugierig drehen alle ihre Köpfe. Ein echter Sportstar tritt vor die Erstklässler – Weltcupsiegerin Julia Scheib ist zu Besuch.

Während ihrer Sommerpause stellt sie sich den Fragen der 1S: Welche Vorbilder hat Julia? Was war das bisherige Lieblingsrennen? Welche Hürden musste sie bewältigen? Sie gibt auch Einblicke in ihr Training: „Um 6 Uhr stehe ich auf, um 9 Uhr beginnt die erste Einheit. Nach einer kurzen Pause folgt um 15 Uhr dann die zweite“, erzählt die Athletin. Dann wird ganz privat gesprochen: Über Hund Oskar, der zuhause in Frauental auf sie wartet, oder über ihre Familie, die jedes Rennen gespannt verfolgt.

Gemeinsames Workout

Danach werden Matten auf dem Sportplatz ausgelegt – denn Scheib hat ein kurzes Training vorbereitet. Gemeinsam mit der Spitzenathletin machen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Übungen: Zum Aufwärmen Hampelmänner, danach folgen Koordinationstechniken mit dem Tennisball. „Das sind auch Übungen, die viele Skifahrer vor dem Rennen machen“, erklärt sie.

Autogramme vom Idol

Zum Schluss bleibt noch Zeit für Autogramme. Moritz Heinzl, der bei den Bezirksskimeisterschaften den ersten Platz belegte, lässt Helm und Rennanzug signieren. „Ich habe mich gefreut, sie zu treffen, weil sie als Kind auf der gleichen Strecke trainiert hat, wo ich jetzt auch trainiere“, erzählt der Erstklässler freudig. Katharina Wechtitsch ergattert ebenfalls ein Autogramm von ihrem Idol. „Ich finde es toll, dass sie sich Zeit nimmt und uns junge Sportler so fördert“, meint sie.

Moritz Heinzl und Katharina Wechtitsch der Sportmittelschule Groß St. Florian freuten sich über die Autogramme © KLZ / Sarah Romauch

Direktor Patrick Masser ist begeistert vom Besuch: „Ich glaube, besonders wichtig war, dass Julia über ihre Rückschläge gesprochen hat. Mitzugeben, dass wenn es mental mal schwer ist, man trotzdem an sich glauben soll.“ Scheib selbst findet den Austausch mit der Jugend wichtig: „Ich habe auch meine Idole gehabt, für mich wäre das ebenfalls etwas Besonderes gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ihnen ein bisschen Motivation mitgeben kann und sein Wissen teilt“, so die Riesentorlauf-Weltcupsiegerin. Zum Dank revanchieren sich die Schüler für ihren Besuch und schenken unter anderem ein japanisches Kochbuch – denn die Frauentalerin isst bekanntlich gern asiatisch.