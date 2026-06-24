Ausgerechnet im Schatten der ORF-Wahl baute Wien seine Medienförderung aus. Sechs Millionen Euro gibt es dafür bis 2029, dem regulären Jahr der nächsten Nationalratswahl. Das ist kein Zufall, sondern ein weiterer Baustein für das hauptstädtische Gegenmodell zur Bundespolitik. Die aktuelle Subventionsansage setzt aber einen anderen Kontrapunkt.

Am 19. Juni war die „Absicherung der regionalen Medienlandschaft in den Bundesländern“ ein Thema der LH-Konferenz in Tirol. Anton Mattle hat es langfristig vorbereitet und seine Vorstellungen auf einem Treffen gegenüber der Branche skizziert – auch im Schatten der ORF-Wahl. Das könnte ein Trigger gewesen sein, dass nun das rote Wien dem schwarzen Westen signalisiert, Bürgermeister Michael Ludwig mache bereits Nägel mit Köpfen.

Salzburg und Graz im Hintertreffen

Dabei ist die Vorbildwirkung der Metropole logisch, weil über 50 Prozent aller Journalisten dort arbeiten, wo die viel auflagenstärkere Hälfte der Zeitungen und der ORF residieren. Salzburg und Graz als stärkste Gegenpole liegen hoffnungslos im Hintertreffen. Noch weiter abgeschlagen sind Tirol und Vorarlberg, die den nächsten halbjährigen Vorsitz von LH-Konferenz und Bundesrat hat. Die beiden ÖVP-Hochburgen agieren dafür ungewöhnlich gut abgestimmt – womöglich auch mit den SPÖ-Domänen Wien, Burgenland und Kärnten, den danach folgenden Koordinatoren der regionalen Mächte.

Schon im ORF-Wahlkampf waren die Landesstudios mehr als früher ein Thema – und das nicht nur, weil die Länder neun Stiftungsräte stellen. Regionaler und lokaler Journalismus gelten als letzte Hoffnungsträger im Defensivkampf heimischer Medien gegen globale Plattformen. Das sollte eine legitime Interessensparallele zur Politik sein, falls ihr kritisch hinterfragbare Information der Bürger wichtiger ist als Social-Media-Propaganda.

Ausgleich für den Markteingriff

Wenn aber die Landesstudios des zu zwei Dritteln per Haushaltsabgabe finanzierten ORF gestärkt werden, müssen die privatwirtschaftlichen regionalen Medien einen größeren Ausgleich für diesen Markteingriff erhalten, als es die Bundesförderungen ohnehin nur rudimentär bewirken. Ansonsten bleiben alle politischen Beteuerungen von der Verteidigung eines nationalen Medienstandorts substanzlose Sonntagsreden.

Das Wiener Millionenversprechen ist aber auch innerösterreichisch eine Steilvorlage an die LH-Konferenz. Es erhöht den Druck auf andere Länder, die mediale Schieflage zwischen Metropole und Provinz zu bekämpfen. Konkretes ist dazu am Freitag nicht zu erwarten. Interregionale Einigkeit über Länderförderung für Medien wäre schon ein Fortschritt.