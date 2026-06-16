Im November 2025 wurde verkündet, dass der Gasthof „Speckladle“ in Friesach einen neuen Pächter sucht. Aus zeitlichen Gründen schaffen es die Gastronomen Christian und Christa Höferer nicht mehr, den gut gehenden Gasthof nach zwölf Jahren weiterhin zu betreiben. Nach Monaten der Suche hat sich nun ein Pächter gefunden und es ist kein Unbekannter in der Gastronomie.

Thomas Geyer, der seit 16 Jahren „Tom‘s Pizzeria“ auf der Turracher Höhe, direkt neben der Kornockbahn, führte, wird übernehmen. „Ich bin aus Metnitz und wohne dort. Als ich gehört habe, dass man in Friesach einen neuen Pächter sucht, hab ich lange mit dem Gedanken gespielt, hierher zu wechseln“, erklärt Geyer seine Vorgehensweise. „Personalschwierigkeiten, fehlende Personalzimmer und die Teuerungen haben dazu geführt, dass ich den Entschluss, die Turrach zu verlassen, getroffen habe.“ Seit 1. Juni hat die Pizzeria im Skigebiet geschlossen.

Das Wirtepaar eröffnet „Tom‘s Pizzeria“ Ende Juni/Anfang Juli © Wilfried Gebeneter

Im Gasthaus in Friesach wird derzeit die Theke erneuert und die Küche etwas adaptiert. „Wenn alles nach Plan läuft, sperren wir ‚Tom’s Pizzeria‘ Ende Juni, Anfang Juli in Friesach auf. Das Angebot wird so sein, wie man es auf der Turrach kannte. Pizzen und gutbürgerliche Küche. Hier in Friesach wird es einfach ein Neuanfang für uns“, erklärt der 47-Jährige.

Um das Wohl der Gäste werden sich vier Personen kümmern. „Auch auf der Turrach entwickelt sich mittlerweile eine Ganzjahressaison. Mit der Sommerrodel und den Bergbahnen kann man auch im Sommer viele Gäste erwarten. Jedoch war der Personalmangel zum Schluss wirklich schon akut.“ Geyer ist eigentlich gelernter Tischler. „Meine Tante führte einen Gastrobetrieb in Obertauern. Dort habe ich im Winter immer auf Saison gearbeitet. Durch Zufall kam ich zu einem Skiverleih auf die Turrach und so zur Pizzeria. Das ist mittlerweile 16 Jahre her.“

In der Pizzeria auf der Turrach wurde zusätzlich mit zwei Servierrobotern gearbeitet, diese werden auch in Friesach zum Einsatz kommen. Ebenso wird Geyer einen Pizza-Vollautomaten aufstellen. „Meine Pizza ist dann an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden erhältlich. Ich hatte den ersten Pizzaautomaten in Österreich. Man kann aus vier Sorten auswählen. Zwei Pizzen dauern vier Minuten. Die Idee kommt eigentlich aus Frankreich.“