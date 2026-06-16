Eine Vielzahl an Österreichern feuert heute Österreichs Nationalteam beim ersten WM-Spiel seit 28 Jahren in San Francisco an. Spielbeginn gegen Jordanien ist um 6 Uhr früh MEZ. Mittendrin im rot-weiß-roten Sektor sind WAC-Präsident Dietmar Riegler seine Gattin Waltraud sowie Sohn Jakob und seine Magdalena. „Für uns ist es ein Muss“, sagt Riegler, der sich immer wieder bei Teamspielen unter die Fans mischt.

Neben der Jordanien-Partie werden sich die Rieglers auch das Spiel gegen Argentinien am 22. Juni in Dallas ansehen. „Wir haben unseren Urlaub so eingeplant, dass wir hier dabei sind. Leider gehen sich nur zwei Partien aus, aber auf das freuen wir uns.“ Die Rieglers sehen das Match gegen Jordanien als „Schnittpartie“. Waltraud tippt auf ein 2:0 und glaubt ans Finale, Dietmar hofft auf einen Sieg gegen das Team aus dem Mittleren Osten: „Dann werden wir weiterkommen.“

In Wolfsberg gibt es indes weitere Kaderumbrüche. Der ehemalige Kapitän Dominik Baumgartner hat sich für einen Wechsel zum polnischen Erstligisten KS Cracovia entschieden. Wie die Krakauer am Montag mitteilten, unterschrieb der 29-jährige Innenverteidiger einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2028. Baumgartners Vertrag bei den Wolfsbergern war nach sieben Jahren im Lavanttal ausgelaufen.