Bereits am Dienstag, dem 16. Juni, beehrt Autor Manfred Baumann die Stadt Voitsberg. Im Bildungs- und Begegnungszentrum (BBZ) liest er aus seinem Krimi „Salzburgwut“. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist eine freiwillige Spende.

Ein Krimi-Trio wird im Rahmen des Fine Crime-Festivals dann am Mittwoch, 17. Juni, serviert. Der deutsche Autor Benjamin Cors (19 Uhr, All in one-Halle beim Jufa Maria Lankowitz) liest aus seinem aktuellen Werk „Nebelbeute“. Ebenfalls um 19 Uhr präsentiert Steirer-Krimi-Erfinderin Claudia Rossbacher ihren neuen Band „Steirerzwist“ im Buchhaus in Geistthal. Nicht nur literarisch, sondern auch kulinarisch geht es um 19 Uhr im Café Süße Auszeit in Rosental an der Kainach zu, wenn Eva Rossmann aus „Wer fastet, stirbt länger“ liest. Bei diesem Termin warten auf die Besucher auch Brötchen und eine Weinverkostung.

Ebenfalls am Mittwoch gastiert Margot Mühlfellner um 19.30 Uhr mit „Grazer Stiche“ in der Bibliothek in Lannach. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.