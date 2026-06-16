Das hat sich ausgezahlt. Stolze 185.000 Kilogramm Müll sind es, die im Zuge der Aktion „Steirischer Frühjahrsputz 2026“ heuer von Wiesen, Wegen, Bachläufen und Grünanlagen eingesammelt worden sind. Möglich gemacht haben das rund 68.000 freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich für die vom ORF Steiermark, Land, Wirtschaftskammer und Abfallwirtschaft getragene Aktion in den Dienst der guten Sache gestellt haben und im Lauf des Frühlings die eigene Umgebung von achtlos weggeworfenem Unrat befreit haben.

Die jährlich stattfindende Aktion ging heuer bereits in die 18. Auflage und fand von 21. März bis 9. Mai statt. Knapp die Hälfte der freiwilligen Müllsammler stammte von 392 teilnehmenden Schulen, dazu kamen 69 Kindergärten, 202 Gemeinden sowie jede Menge Organisationen und Unternehmen – von der Berg- und Naturwacht bis hin zu den Feuerwehren. Den herumliegenden Müll füllten die Freiwilligen in insgesamt 81.000 Müllsäcke. Die häufigsten eingesammelten Abfälle waren laut ORF Zigarettenstummel, weshalb auf dieses Problem heuer mittels eigens entwickelter „(T)Aschenbecher“ und Info-Flyern auf Bewusstseinsbildung gesetzt wurde.

Frühjahrsputz befreite das Land von Tausenden Tonnen Müll

Seit Beginn der Frühjahrsputz-Aktion im Jahr 2008 haben die Helferinnen und Helfer in Summe knapp 3300 Tonnen Abfall eingesammelt und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) spricht von einem „beeindruckenden gemeinsamen Zeichen gegen das Littering von Abfällen“, das Vorbildwirkung für alle habe. „Dieses leidenschaftliche Engagement für die Natur beeindruckt jedes Jahr aufs Neue und zeugt von einer gemeinsamen, generationenübergreifenden, gelebten Verantwortung für die Umwelt, in Stadt und Land“, so ORF-Steiermark-Kulturchef Gernot Rath.