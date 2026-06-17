Sport, gute Laune und jede Menge Sand: So lautet die Erfolgsformel des Kultformats Beach an der Mur, das seit vielen Jahren regelmäßig einen Strand mitten in die Brucker Innenstadt holt. An sechs Tagen wird sich dort schließlich wieder im Boccia, Volleyball und Tennis gemessen.

Für Boccia sind aktuell 198 Mannschaften zu mindestens drei Personen und maximal zwei Reservespieler gemeldet. Für den Start am Montag (22. Juni) allerdings sind noch zwei Plätze frei. „Alle anderen Boccia Tage sind schon seit längerer Zeit ausgebucht“, weiß Mitorganisator Peter Erlsbacher.

Ab 22. Juni ist der Brucker Hauplatz wieder eine große Sandkiste © zVg

Beim Volleyball sind wie im Vorjahr wieder 32 Teams mit mindestens vier Spielerinnen und Spielern (eine Dame am Feld pro Mannschaft ist Pflicht) und diversen Reserven angemeldet, wobei aus zeitlichen Gründen nur 32 Mannschaften teilnehmen können. Etwas anders gestaltet sich die Lage beim Tennis-Bewerb. „Hier sind bislang 15 Mannschaften gemeldet, wobei wir noch auf die ein oder andere Nachmeldung hoffen“, sagt Erlsbacher.

Die offizielle Anmeldezeit ist zwar bereits beendet, aber bis zum Wochenende werden für Montag (Boccia) und Mittwoch (Tennis) noch gerne Anmeldungen entgegengenommen.