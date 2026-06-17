Der Bedarf an Fachkräften im Bereich der erneuerbaren Energien und der ökologischen Transformation steigt. Ob Energietechnik, Umweltmanagement oder nachhaltiges Bauen: Qualifizierte Spezialisten werden quer durch alle Branchen gesucht. Steirische Bildungsinstitutionen positionieren sich, um die Fachkräfte von morgen auf die Energiewende vorzubereiten.

Aktuelle Marktdaten von karriere.at untermauern, dass der Job-Wandel eine nachhaltige strukturelle Veränderung ist. Der jüngste Arbeitsmarktreport des Portals zeigt: Bereits in 27 Prozent der geschalteten Stelleninserate finden sich explizite Schlüsselbegriffe wie „nachhaltig“ oder „Klimaschutz“.

Schwerpunkt im technischen Bereich

Der Schwerpunkt des Segments liegt nach wie vor im technischen Bereich. Lehrlinge, Ingenieure, Projektentwickler und technische Fachkräfte mit ökologischem Zusatzwissen bilden das Rückgrat der Dekarbonisierung. Steirische Ausbildungsstätten aller Ebenen erweitern ihre Lehrpläne deshalb laufend um grüne Zukunftsthemen.

Jobs im Wandel

Wer das Wort „Installateur“ hört, denkt oft noch ganz klassisch an die Behebung von Rohrverstopfungen. Doch die Realität auf dem Arbeitsmarkt sieht längst anders aus: Das traditionelle Berufsbild hat sich in den vergangenen Jahren völlig gewandelt. Längst spielen die Bereiche Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik eine zentrale, treibende Rolle und entwickeln sich technologisch rasant weiter.

Thomas Fleischhacker vom Center of Excellence, dem neuen Kompetenzzentrum für Energie und Umwelttechnik am WIFI Steiermark, betont die gesellschaftliche Relevanz dieser Entwicklung: „Green Jobs sind ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende, die wir machen müssen. Installateure, Elektriker oder Gebäudetechniker sind beispielsweise wichtige Personen, die den Weg aus der fossilen Welt vorantreiben.

Mit dem Ende 2025 eröffneten „Center of Excellence“ haben WKO und WIFI Steiermark eine neue Institution geschaffen, die gezielt dem steigenden Mangel an hochqualifizierten Fachkräften entgegenwirken will.

14.300 Quadratmeter Werkstattfläche

Auf einer Fläche von 14.300 Quadratmetern bietet der Neubau modernste Werkstätten für die praktische Aus- und Weiterbildung in mehr als 30 technischen und gastronomischen Lehrberufen. Neben zahlreichen LAP-Vorbereitungskursen sind dort insgesamt 16 Meisterschulen angesiedelt. Der WIFI-Bereichsleiter Thomas Fleischhacker ist überzeugt: „Wir brauchen jede Hand, um die Energiewende zu verwirklichen.“

Nachhaltige Lehrlingsausbildung für die Zukunft am E-Campus der Energie Steiermark © Energie Steiermark

Zukunftsschmiede

Ein Beispiel für zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung in der Steiermark liefert der E-Campus der Energie Steiermark. Mit der Eröffnung im Jahr 2020 wurden optimale Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße Lehrlingsausbildung geschaffen und gleichzeitig die Kapazitäten für Lehrlingsaufnahmen um rund 40 % erhöht. Derzeit absolvieren 107 Jugendliche dort ihre Ausbildung.

Ein Blick auf die jüngsten Zahlen des Unternehmens unterstreicht den Bedarf an Fachkräften: „Im Jahr 2025 gab es insgesamt 220 Stellenbesetzungen. Davon waren 125 Neubesetzungen und 95 Ersatzbesetzungen. Diese Zahl zeigt, wie groß der Bedarf an Fachkräften in einem Unternehmen ist, das sich mit zentralen Zukunftsthemen der Energieversorgung beschäftigt“, heißt es vonseiten der Energie Steiermark.

Fachkräfte in der Netzinfrastuktur und im IT-Berich gefragt

Der aktuelle Bedarf an Fachkräften konzentriert sich insbesondere auf die Netzinfrastruktur sowie den IT-Bereich mit Schwerpunkten in Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung – etwa in den Feldern Smart Metering oder Requirements Engineering. Darüber hinaus besteht eine hohe Nachfrage entlang des gesamten Spektrums erneuerbarer Energien, von Windkraft und Photovoltaik bis hin zu Wasserkraft und Biodiversität.

Neben der klassischen Elektrotechnik werden ab 2027 auch Lehrstellen für die neue Fernwärmetechniker-Lehre gesucht. „In der Energiebranche werden vor allem Menschen gesucht, die technische, digitale oder organisatorische Kompetenzen mitbringen und aktiv an der Energiezukunft mitarbeiten wollen. Als Energie Steiermark sehen wir uns aber als aktiven Teil der Energiewende und bilden Menschen aus, die zum Gelingen dieser Transformation beitragen“, so das Unternehmen.

Handwerk und Theorie kombinieren

Beide Beispiele zeigen, dass die Energiewende kluge Köpfe braucht, die anpacken können, oder wie es Thomas Fleischhacker treffend zusammenfasst: „Ich bin überzeugt, dass eine handwerkliche Ausbildung, kombiniert mit theoretischem Wissen, genau das ist, was wir für die Zukunft brauchen. Wir müssen klimaneutrale Technologien realisieren, also raus aus der reinen Theorie und rein in die Praxis!“

Am „Langen Tag der Energie“ am 20. Juni können das Center of Excellence des WIFI (Führungen um 9:00, 10:00 und 11:00 Uhr) und der E-Campus der Energie Steiermark (Führungen um 13:30 und 14:30 Uhr) besichtigt werden. Da die Plätze für die Führungen begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Auswahl der Angebote am „Langen Tag der Energie“

*Dieser Inhalt erscheint im Rahmen einer entgeltlichen Kooperation mit der Energie Agentur Steiermark GmbH im Auftrag des Landes Steiermark. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich bei der Kleinen Zeitung.