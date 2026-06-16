Eine Kärntner Dienstnehmerin, die fast vier Jahrzehnte lang treue Dienste geleistet hatte, wurde fristlos vor die Tür gesetzt – und hätte fast ihre wohlverdiente Abfertigung verloren. Nach Klage durch die Arbeiterkammer (AK) Kärnten lenkte der Arbeitgeber jedoch ein und bezahlte knapp 33.000 Euro. „Es ist menschlich zutiefst enttäuschend, wenn langjährige Loyalität am Ende mit haltlosen Vorwürfen beantwortet wird“, betont AK-Präsident Günther Goach.

38 Jahre lang war die Kärntnerin im Unternehmen beschäftigt. Obwohl sie bereits das pensionsfähige Alter erreicht hatte, entschied sie sich dazu, dem Arbeitgeber weiterhin zur Verfügung zu stehen und weiterzuarbeiten. Doch statt Dankbarkeit folgte der Schock: Der Dienstgeber sprach eine fristlose Entlassung aus. Da der Arbeitsvertrag bereits seit Jahrzehnten bestand, unterlag die Frau der „Abfertigung Alt“. Bei einer rechtmäßigen fristlosen Entlassung verlieren Beschäftigte laut Gesetz jedoch den Anspruch auf diese Abfertigungszahlung.

„Das schärfste Schwert im Arbeitsrecht“

Nachdem erste Interventionsversuche der AK Kärnten keine Einigung erzielten, brachte AK-Experte Fabio Del Frate Klage ein: „Eine fristlose Entlassung ist das schärfste Schwert im Arbeitsrecht und an extrem hohe Hürden geknüpft. In diesem Fall hielten die Anschuldigungen einer rechtlichen Prüfung nicht stand.“ Der Druck durch das bevorstehende Gerichtsverfahren zeigte schließlich Wirkung: Unmittelbar vor dem anberaumten Verhandlungstermin lenkte der Dienstgeber ein. Es kam zu einem Vergleich, und der Arbeitgeber überwies schließlich die geforderte Summe von knapp 33.000 Euro netto, die sich aus Abfertigungszahlung und Kündigungsentschädigung zusammensetzt.

AK-Experte Fabio Del Frate © AK / Helge Bauer

„Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, wie wichtig der kostenlose Rechtsschutz der Arbeiterkammer ist. Gerade bei langjährigen Dienstverhältnissen geht es oft um existenzielle Summen, die sich die Menschen über Jahrzehnte hart erarbeitet haben“, sagte AK-Präsident Goach und rät abschließend: „Wer mit einer plötzlichen Entlassung oder unklaren Vorwürfen konfrontiert wird, soll sich umgehend an uns wenden, um Fristen zu wahren und Ansprüche zu sichern.“