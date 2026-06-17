Die historische Bedeutung des Golfplatzes am Semmering reicht weit über den Golfsport hinaus. Denn dieser ist eng mit der Semmeringbahn verbunden, die 1854 als erste Gebirgsbahn der Welt eröffnet und 1998 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Bis heute prägt sie das Bild und das Selbstverständnis der Region.

Als ältester, noch in Originalform bespielbarer Golfplatz Österreichs fügt sich dieser in das kulturelle Erbe ein. „Er ist kein künstlich geplanter Freizeitort, sondern Teil einer gewachsenen Topografie, in der Sport, Landschaft und kulturelles Gedächtnis untrennbar miteinander verbunden sind“, heißt es von Seiten des Golfclubs Semmering. Dieser wurde zwei Jahre nach der Platzeröffnung etabliert und war 1931 Mitbegründer des Österreichischen Golfverbands.

Golfen mit besonderer Aussicht © zVg

Abschlag am Schanzentisch

Der 9-Loch-Par 64-Platz am Semmering wurde dabei 1926 zum Amüsement der illustren Gesellschaft erbaut und hat bis heute seinen Charakter bewahrt. Über die Jahre immer wieder gepflegt und modern gehalten, ist der 9-Loch-Kurs bis heute größtenteils in seiner ursprünglichen Form erhalten. Nur das Routing wurde bei einer Renovierung nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein wenig verändert.

Eine Besonderheit ist das Loch 7: Es wurde auf dem Verlauf einer der ältesten Skisprungschanzen Niederösterreichs gebaut und bietet einen einzigartigen Abschlag auf das tief gelegene Green, weit über den alten Schanzentisch.

Besitzerwechsel für 5 Millionen

Eigentümer des Platzes ist seit dem letzten Jahr übrigens Christian Zeller, dem auch das Südbahnhotel gehört. Weil sich die bisherigen drei Eigentümer rund um die Unternehmerfamilie Presoly, Hotelier Florian Weitzer und eben Zeller nicht über die weitere Entwicklung des Neun-Loch-Kurses einig werden konnten, kam es zur Versteigerung.

Christian Zeller vor dem Südbahnhotel © Montage: KLZ/Huemer (2)

Schließlich sicherte sich das Südbahnhotel rund um Eigentümer Zeller die gesamten Anteile des Golfplatzes um 5 Millionen Euro. Die beiden anderen bisherigen Teileigentümer wurden anteilsmäßig ausbezahlt „Der Golfplatz war früher schon Teil des Südbahnhotels. Wir freuen uns sehr, dass er das auch künftig sein wird“, sagte Zeller. „Das ist für die Hotelentwicklung im Rahmen der Revitalisierung enorm wichtig. Die Mischung aus besonderer Historie und malerischer Landschaft macht das Südbahnhotel einzigartig. Dass der älteste Golfplatz Österreichs nun dazugehört, rundet das Bild perfekt ab.“