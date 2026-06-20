„Ich höre mir gerne die Geschichten vom Leben der Menschen an“, sagt Adelheit Klösch. Die 68-Jährige engagiert sich seit rund drei Jahren ehrenamtlich im Pflegeheim der Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens (kurz: AVS) in St. Andrä. Oft gehe es dabei gar nicht um große Aktivitäten, sondern vielmehr um Gespräche und das aufmerksame Zuhören. Die Bewohner erzählen dabei, was sie in ihrem Leben bewegt hat oder von Kindheitserinnerungen. Die Geschichten handeln etwa von beschwerlichen Schulwegen im tiefsten Winter oder von der damaligen Arbeit. „Früher haben die Menschen viel mitgemacht“, so die Lavamünderin.

Sie nimmt sich Zeit für ihr Ehrenamt

Zweimal pro Woche nimmt sie sich Zeit für ihr Ehrenamt. Klösch: „Wenn es eine Belastung wäre, würde ich es nicht machen.“ Sie habe immer gerne mit Menschen gearbeitet. „Man kann viel von der Vergangenheit lernen und vieles, was heute selbstverständlich erscheint, gab es damals nicht“, hebt die Pensionistin hervor. Geprägt wurde diese Einstellung auch durch ihre eigene Kindheit, in der sie gemeinsam mit ihrem Großvater aufgewachsen ist.

Im AVS Pflegeheim ist Klösch eine von drei ehrenamtlichen Helfern. Ihr Einsatzbereich ist vielfältig. Sie steuert zu besonderen Anlässen, wie dem Vatertag, selbstgebackene Mehlspeisen bei, begleitet Animationsangebote und unterstützt bei organisatorischen Tätigkeiten, wie dem Auf- und Abräumen. Sie geht auch gerne mit den Bewohnern spazieren. „Das ist ganz individuell , wie jeder möchte“, so Klösch, die zwei Bewohner auf regelmäßiger Basis betreut. Klösch hat in ihrer beruflichen Vergangenheit selbst viel erlebt. Unter anderem war sie 18 Jahre lang als Zeitungsausträgerin in Lavamünd und St. Paul tätig.

Pflegeheim geführt

„Ich habe dann die Ausbildung zur Pflegefachassistentin gemacht“, so die Mutter dreier erwachsenen Kinder, die auch eine zeitlang beim Roten Kreuz im mobilen Dienst tätig war. Von 2000 bis 2023 hat sie dann das Senioren- und Pflegeheim Klösch zusammen mit ihrer Tochter geführt. „Ich ging dann in Pension und dann wurde es geschlossen“, erzählt Klösch, die vier Enkelkinder und einen Urenkel hat. „Noch heute besuche ich gerne die letzte Heimbewohnerin meines damaligen Heims, die anschließend ins AVS-Pflegeheim gekommen ist. Auch mein Bruder lebt hier“, so Klösch. In ihrem Ehrenamt sind auch Fortbildungen wie etwa zum Thema Resilienz und psychische Belastung im Ehrenamt. Was für sie das größte Dankeschön ist? „Wenn jemand mich fragt, wann ich wiederkomme und ich von den Kollegen geschätzt werde.“