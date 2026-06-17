„Seit mindestens zwei Monaten erleben wir eine regelrechte Invasion von winzigen, lästigen Fliegen, die überall herumfliegen und uns nicht einmal mehr essen lassen, weil sie auf unsere Teller gelangen“, schrieben sechs Familien aus der kleinen Ortschaft Villa di Limana in der italienischen Region Venetien. Wie mehrere italienische Medien berichten, würden die Tiere sogar versuchen, den Menschen in die Nase zu kriechen.

Jetzt reicht es den Bewohnern: Sie fordern die Gemeinde und die Gesundheitsbehörde dazu auf, dafür zu sorgen, dass die Fliegenplage eingedämmt wird. Sogar eine Facebook-Gruppe unter dem Namen „Basta Mosche a Limana“ wurde erstellt, um auf das Problem aufmerksam zu machen.

Besonders besorgt sind die Einwohner von Villa di Limana, da jetzt der Sommer bevorsteht. Man könne dann trotz der Hitze nicht einmal das Fenster öffnen, da die Fliegen in Massen hereinfliegen würden, berichtet Il Gazzettino.

Der Bürgermeister von Limana, Michele Talo, versichert: „Wir tun alles, was in unserer Macht steht.“ Woher die Fliegen kommen, weiß man derzeit nicht. Allerdings habe das Umweltamt untersuchen lassen, ob die Invasion von einer im Ort ansässigen Hühnerfarm ausgehen könnte. Damals konnte man jedoch keinen Zusammenhang feststellen.

Fliegen landen im Mittagessen

Ähnliche Probleme gab es bereits in den vergangenen Jahren. Die winzigen Fliegen würden im Frühling auftauchen und den Menschen während der Sommermonate das Leben schwer machen: „An sonnigen Tagen können wir uns weder drinnen noch draußen frei bewegen.“ Die tiere würden in Massen im Mittagessen landen und den Menschen ins Gesicht fliegen. Insektensprays seien nutzlos, außerdem wolle man die eigenen Kinder und Haustiere nicht Pestiziden aussetzen. Die Betroffenen richteten zahlreiche Schreiben an die zuständigen Behörden und sprachen den Beamten sogar eine Einladung aus: „Wir laden Sie zum Mittagessen in unsere Häuser ein.“