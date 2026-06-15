Ab 1. Juli müssen jene Personen, die mit den Bussen der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) in Klagenfurt unterwegs sind, wieder ein bisschen tiefer in die Brieftasche greifen. Denn es erfolgt eine landesweite Tarifanpassung der Kärntner Linien, davon sind auch die städtischen Busse betroffen.

Die Verbundtarife der Kärntner Linien steigen um durchschnittlich 2,76 Prozent. Analog dazu werden die Preise in den KMG-Bussen angepasst, gibt das Unternehmen in einer Aussendung bekannt. Grundsätzlich gilt aber weiterhin: Wer sein Ticket mit der KMG-Prepaid-Card oder in der Klagenfurt-Mobil-App kauft, zahlt weniger als direkt beim Busfahrer. Ein 60-Minuten-Ticket der KMG kostet momentan 2,60 Euro, wenn es direkt im Bus gekauft wird. Mit der KMG-Prepaid-Card sowie in der Klagenfurt-Mobil-App zahlen Fahrgäste nur 2,20 Euro.

Minimaler Anstieg der Ticketpreise

Am 1. Juli steigt der günstigere Tarif auf 2,30 Euro, der Kaufpreis im Bus bleibt gleich. Das 24-Stunden-Ticket kostet in der günstigen Version zukünftig 5,60 Euro statt 5,30 Euro und der Preis des 72-Stunden-Tickets steigt von 12,10 auf 12,60 Euro. Für ein 7-Tage-Ticket müssen Fahrgäste zukünftig 19,20 Euro statt 18,70 Euro hinlegen.

Auch das Monatsticket wird teurer, der Preis steigt aber nur um einen Euro auf 46 Euro. Die „Jahreskarte Plus“ kostet ab 1. Juli 364 statt 350 Euro. Die Tarife der „KMG Jahreskarte Plus Spezial“ für Ausgleichszulagenempfänger, Zivilinvalide, Personen mit Beeinträchtigung und Begleitpersonen bleiben gegenüber 2025 mit 90 Euro unverändert“, heißt es vonseiten der KMG. Ebenfalls unverändert bleibt der Tarif der Jahreskarte für Vollblinde bei null Euro. Eine detaillierte Übersicht gibt es auf der Homepage der Kärntner Linien.