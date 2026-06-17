Endlich geschafft: Nach zahlreichen, intensiven Lernstunden, anspruchsvollen Prüfungen und teils zittrigem Warten durften sich die Maturantinnen und Maturanten am BG/BRG Mürzzuschlag über ihre Maturazeugnisse freuen. Mit dem Abschluss der schulischen Laufbahn beginnt für sie nun der vermeintliche Ernst des Lebens – etwa in Form eines Berufseinstiegs oder einer universitären Weiterbildung. Zuvor bleibt aber noch genügend Zeit, um die Matura zu feiern.

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Die Maturantinnen und Maturanten der 8A © Foto Puntigam

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