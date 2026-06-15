Zu den sportlichen Highlights des Wochenendes zählte der 15. Trattlerhof Charity Wein & Golf-Cup, gefolgt von einer feierlichen Siegerehrung in Trattlers Einkehr in Bad Kleinkirchheim. Sehr gut angekommen sind die abendlichen Veranstaltungen mit Weinverkostungen am Freitag und Samstag, bei denen Tropfen renommierter Weingüter aus Österreich präsentiert und verkostet wurden. Die kulinarischen Köstlichkeiten, die von den Hofleuten des Hotel GUT Trattlerhof und der Trattlers Einkehr zubereitet wurden, harmonierten perfekt mit den Weinen.

Jakob und Birgit Forstnig, Martin Zernig und Dieter Wallner © KLZ / Manfred Schusser

Der Höhepunkt des Events war die Wein- und Raritätenauktion, die zugunsten des SOS-Kinderdorfes Moosburg abgehalten wurde. Dank der Großzügigkeit der Teilnehmer und Sponsoren konnte eine Summe von 9000 Euro für das SOS-Kinderdorf Moosburg gesammelt werden.

Martin Zernig, Mitglied des Aufsichtsrats von SOS-Kinderdorf, war bei der Siegerehrung vertreten und gab wertvolle Einblicke in die wichtige Arbeit der Organisation sowie deren Zukunft. Ebenfalls mit dabei waren Skikaiser Franz Klammer, Notar Dieter Wallner (SOS-Kinderdorf), Golf-Präsidentin Anita Fauland, Jasmin Gaggl (Kleine Zeitung), die Winzer Michael Hudelist und Freddy Unterganschnigg, Journalist Thomas Weidinger (Perfect Eagle), Markus Polessnig (Kärnten Werbung) sowie Schönheitschirurg Werner Arthofer. Hervorzuheben ist die Teilnahme von Hans Kipping: Mit seinen 89 Jahren war er der älteste Teilnehmer des Charity Wein & Golf-Cups.