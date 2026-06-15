Der italienische Manager und Autor Luca Desiata hat nach eigenen Angaben als weltweit erster Nutzer sein LinkedIn-Profil vollständig auf Latein veröffentlicht. Mit der Aktion wolle er „auf die anhaltende Bedeutung der antiken Sprache“ in der modernen Berufs- und Unternehmenskultur aufmerksam machen. Der Begriff „Curriculum Vitae“, der auch auf der Karriereplattform LinkedIn eine zentrale Rolle spielt, stamme ebenfalls aus dem Lateinischen, betonte Desiata.

„Citius, Altius, Fortius - Communiter“

Gleiches gelte für zahlreiche bis heute gebräuchliche Wendungen in Recht, Diplomatie und Management. Auch internationale Marken und Organisationen griffen auf Latein zurück, um kulturelle Neutralität, Autorität und historische Kontinuität zu vermitteln. So leite sich der Name der Michelin-Figur „Bibendum“ von dem Horaz-Ausspruch „nunc est bibendum“ ab. Auch der Autokonzern Stellantis trage einen lateinischen Namen. Das olympische Motto „Citius, Altius, Fortius - Communiter“ sei ebenfalls auf Latein formuliert.

Profil beschreibt Berufserfahrung und Ausbildung

„Mit diesem LinkedIn-Experiment wollte ich testen, ob sich diese Sprache auch zur Darstellung eines beruflichen Werdegangs auf einer globalen digitalen Plattform eignet“, sagte Desiata. Das Profil beschreibt Berufserfahrung, Ausbildung, Führungsverantwortung und Projekte ausschließlich in lateinischer Sprache. Zugleich verweist Desiata darauf, dass Latein bisher nicht zu den auf LinkedIn verfügbaren Sprachoptionen zählt. Auf anderen sozialen Netzwerken sei dies dagegen der Fall.

Der Maschinenbauingenieur verfügt über einen MBA der Wirtschaftshochschule INSEAD und war unter anderem Vorstandschef des italienischen Bauunternehmens Sogin sowie Länderchef des Energiekonzerns Enel für Frankreich und Belgien. Neben seiner Managementtätigkeit engagiert er sich für die Vermittlung lateinischer Sprache und Kultur und hat mehrere Bücher zu diesem Thema veröffentlicht.