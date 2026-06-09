Vor zwei Monaten war es, da beschrieb Daniel Keinrath die eigene unternehmerische Reise im Podcast Unicorn Bakery als „150 km/h schnelle Fahrt in einem wackeligen Auto“. Heute misst der Tachometer wohl deutlich mehr als 200 Kilometer pro Stunde. Dennoch fühle sich die Tour stabiler an. „Wir haben letzte Woche zwei neue Märkte auf einmal gestartet“, erzählt Keinrath im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Das habe sich „kontrolliert angefühlt. Man gewöhnt sich daran“.

Eingestellt hat sich der Gewöhnungseffekt nach gerade einmal zwei Jahren. 2024 gründen Daniel Keinrath und Matthias Gruber in Wien das Start-up Fonio.ai. Sie bieten einen auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Telefonassistenten für Unternehmen und garantieren diesen dauerhafte Erreichbarkeit. Neben Terminvergaben und Anrufweiterleitungen kann die Assistenz auch tief in die eigene Systemlandschaft eingebunden werden.

60 neue Kunden pro Tag

„Rund 9000 Kunden“ zählt Fonio.ai laut eigenen Angaben. Das Adverb am Satzanfang ist essenziell, kommen doch zurzeit knapp 60 Unternehmen pro Tag neu dazu. Die Fonio-Führung betont dieses Wachstum explizit, postet darüber in Online-Netzwerken.

„Vor einem Jahr schien es unmöglich, täglich 10.000 Euro ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz, Anm.) hinzuzufügen. Noch vor einer Woche schien es unmöglich, täglich 100.000 Euro ARR hinzuzufügen“, schrieb Keinrath vor ein paar Tagen auf LinkedIn. Jetzt aber hätte Fonio.ai den Monat „mit mehreren aufeinanderfolgenden Tagen begonnen, an denen wir über 100.000 Euro zum ARR hinzugefügt haben“. Das nächste Ziel? „Eine Million Euro an einem Tag“.

Keinrath und Gruber: „Die Firma, die unseren Markt gewinnt, wird eine der größten der Welt sein“ © Niklas Stadler

Ob bei derlei Zahlen noch vom oft zitierten „gesunden Wachstum“ die Rede sein kann? „Es ist schon gut, so schnell wie möglich zu wachsen. Vor allem in unserem Markt“, erzählen die Gründer. Ihre These: „Die Firma, die unseren Markt gewinnt, wird eine der größten der Welt sein. Wir rechnen mit brutalem Wettbewerb.“ Daraus leiten Keinrath und Gruber die Wachstumsprämisse ab. „Wir machen uns den größten Druck selbst“, sagt Keinrath – „entweder sind wir die, die andere kaufen. Oder jemand anderer wird uns kaufen“.

Kapitalrunde mit 14,6 Millionen Euro

Rasant läuft es auch auf Investorenseite. Ende des Jahres sammelte Fonio.ai drei Millionen Euro ein, jetzt schließt das Start-up gar eine 14,6 Millionen Euro hohe Finanzierungsrunde ab – angeführt von 20VC. Die sogenannte „Seed“-Runde zählt in dieser Unternehmensphase zu den zwei je in Österreich erzielten Runden und soll Fonio.ai eine Bewertung von 120 Millionen Euro bringen. Gar von den „Top-1-Prozent der europäischen Seed-Runden“ ist die Rede.

Der Markt von Fonio.ai ist jener der Sprach-KI, der „Voice AI“. Unter diesem Dach entwickelte Technologie greift auf Künstliche Intelligenz zurück, um es Menschen zu ermöglichen, mit Maschinen zu sprechen. In natürlicher Sprache.

Fonio.ai-Team: Aktuell knapp 50 Personen, bald 120? © Niklas Stadler

Im Sprachverhalten der KI sieht Fonio.ai eine Stärke – selbst im Vergleich mit populärer Konkurrenz wie OpenAI oder ElevenLabs. Jüngst etablierte Fonio.ai ein „Turn-Detection-Model“, das erkennen soll, wann eine Person pausiert und wann sie fertig gesprochen hat. Den technologischen Meilenstein machen die Fonio-Gründer, nebst einer Vertriebsoffensive, als Hauptgrund für das rasante Umsatzwachstum aus.

Zwar ist dieses nicht unmittelbar mit der Anzahl der beschäftigten Köpfe verbunden, ein Plus meldet das Start-up aber auch hierbei. Zurzeit arbeiten knapp 50 Personen für die Wiener, 35 Stellen sind ausgeschrieben. Bis Ende des Jahres werden es wohl „100 bis 120 Personen“ sein, schätzen Keinrath und Gruber und sagen dann einen Satz, der aus ihrem Mund seltsam anmutet: „Wir wollen möglichst klein bleiben“.