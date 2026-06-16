Am Samstag kann man an über 100 Schauplätzen in der ganzen Steiermark die Arbeit mit Wind-, Wasser- oder Sonnenkraft beim „Langen Tag der Energie“ hautnah erleben. Große Industriebetriebe, regionale Initiativen und innovative Vorreiter zeigen dabei in der Praxis, wie moderne und energieeffiziente Produktion funktioniert. Dadurch soll die oft abstrakte Energiewende für die breite Bevölkerung greifbarer gemacht werden – auch in Bruck-Mürzzuschlag.

Zwar beteiligen sich im Vergleich zum Vorjahr wenigere Betriebe an der Aktion, wie gewohnt kann man aber bei der Voestalpine in Kindberg hinter die Kulissen blicken. Der Weltkonzern ist im mittleren Mürztal mit seiner „Tubulars“-Division vertreten, die sich auf die Produktion von nahtlosen Rundrohren aus Stahl sowie auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die nachhaltige Energieversorgung fokussiert.

In Kindberg stellt die Voestalpine nahtlose Rundrohre her – auch in quadratischen und rechteckigen Profilen © Voestalpine/Robert Macek

Beim „Langen Tag der Energie“ lädt man Besucherinnen und Besucher zu einer geführten Besichtigung der hauseigenen Energieanlagen mit den Schwerpunkten Wasserkraft, Photovoltaik und Fernwärme. Die Führung beginnt um 9 Uhr beim Hauptportier und dauert in etwa 2,5 Stunden. Insgesamt können 60 Personen teilnehmen. Um dabei zu sein, ist eine vorherige Anmeldung notwendig.