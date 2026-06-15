Es ist an Dreistigkeit schwer zu überbieten, was sich ein rumänisches Paar geleistet hat. Der 38-jährige Mann und die 29-jährige Frau stehen im Verdacht, sich in steirischen Seniorenheimen über Monate hinweg an Wertgegenständen von Bewohnerinnen und Bewohnern bedient zu haben. Aktiv war das Duo vor allem in der Obersteiermark, aber auch in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark sowie auch in Niederösterreich.

Die Ermittlungen gegen das Paar begannen Ende April, nachdem in einem Seniorenheim im Bezirk Leoben der Diebstahl von Schmuck angezeigt worden war. In der Folge wurden etliche weitere Fälle bekannt. Offenbar hatten die Verdächtigen diverse Seniorenheime betreten und dort wahllos Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Besonders perfide: Die Opfer sind laut Polizei zwischen 82 und 95 Jahre alt, teilweise an Demenz erkrankt und auf Rollstühle angewiesen. Dadurch konnten sie gegen die Eindringlinge kaum Widerstand leisten.

Nicht nur Diebstahl: Opfern wurde Schmuck gewaltsam entrissen

Diese gingen nämlich nicht zimperlich vor. Zumindest zwei Opfern sollen sie den Schmuck aktiv entrissen haben, weshalb nicht nur Diebstahl, sondern auch der Tatbestand des Raubes im Raum steht. Die Raubermittler des Landeskriminalamts übernahmen deshalb die Ermittlungen, die international ausgeweitet wurden. Aufgrund eines Hinweises aus Deutschland konnte schließlich die Identität der Verdächtigen geklärt werden. Am vergangenen Donnerstag (11. Juni) klickten für die mutmaßlichen Täter im niederösterreichischen Bezirk Baden schließlich die Handschellen. Bei der Festnahme des Paars stellte die Polizei eine Goldhalskette, einen Brillantring sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher.

Der 38-Jährige und die 29-Jährige wurden in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Die Frau zeigte sich laut Polizei voll geständig, der Mann verweigerte die Aussage. Weitere Ermittlungen laufen. Mögliche Opfer bzw. deren Betreuer werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Steiermark zu melden: Tel. 059133-60 3333.