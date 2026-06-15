Die Privatstiftung der Kärntner Sparkasse – sie ist gleichzeitig die Haupteigentümerin – hat auf ihrer Stiftungsgala, die im Casineum Velden stattfand, Bilanz gezogen: 3,2 Millionen Euro an Förderungen wurden 2025 vergeben. „Ohne Kärntner Sparkassenstiftung gäbe es kein Stadttheater, kein Konzerthaus, kein Landesmuseum, keine Wörthersee-Süduferstraße, keine Großglockner Hochalpenstraße. Denn all diese Bauten wurden von der Kärntner Sparkasse gestiftet oder maßgeblich unterstützt“, sagte die Präsidentin der Privatstiftung, Gabriele Semmelrock-Werzer.

„Seit 191 Jahren stellt die Kärntner Sparkasse das Gemeinwohl in den Mittelpunkt. Und der Gründungsgedanke der Kärntner Sparkasse ist noch so lebendig wie eh und je“, so Stiftungsvorstand Hans Schönegger. Heute stehen vorwiegend kulturelle, soziale, bildende und wissenschaftliche Förderungen im Fokus. Auf der Gala gute Laune gestiftet haben unter anderen Vorstand Siegfried Huber, Vorstandsvorsitzender Johann Lintner und Vizepräsident Harald Repar.