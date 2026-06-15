Von Knödeln, Hüttenjause und anderen Schmankerln

Die Franz Fischer Hütte im Salzburger Riedingtal steht für nachhaltigen Genuss und Entschleunigung in den Salzburger Tauern. Hüttenwirtin Evelyn Matejka begeistert seit zehn Jahren mit veganen Hüttenklassikern aus regionalen Zutaten, während Gastgeber Tom Burger von Begegnungen und der einzigartigen Bergwelt erzählt. Das Buch „Am Hüttentisch. Geschichten und vegane Rezepte aus den Salzburger Tauern“ vereint vegane Rezepte, persönliche Geschichten und Inspiration für ein nachhaltiges Leben in den Bergen.

Weitere Informationen zum Buch inkl. Bestellmöglichkeit finden Sie hier.