Immer wieder wandern die Finger zum Mund, der Nachwuchs kaut an den Nägeln. Mit Folgen – nicht nur für das Nagelbett. Eltern fragen sich: Wie helfen wir dem Kind, diese Gewohnheit abzulegen? Oft stecken Anspannung und Stress dahinter, wenn Kinder regelmäßig an ihren Fingernägeln kauen. „Es verschafft ihnen bei emotional und körperlich unangenehmen Situationen vorübergehend Erleichterung“, beschreibt die Kinderärztin Monika Niehaus.

Meist beginnen Kinder das Nägelkauen im Alter von drei oder vier Jahren. Oft verliert es sich von alleine – aber nicht bei allen. Und das kann Folgen haben, auch über schmerzhafte Entzündungen des Nagelbettes hinaus. Denn das Kauen kann auch den Frontzähnen schaden und das Kiefergelenk belasten. Außerdem gelangen krankmachende Keime dadurch leichter in den Körper. Gerade bei den Kleinen, die ihre Hände überall haben, wie Niehaus warnt.

Nagellacke bringen oft nicht gewünschten Effekt

Eltern macht das Nägelkauen oft ratlos. Strafen und Drohungen sind allerdings nicht die beste Methode, um das Kind abzubringen. Im Gegenteil: Sie können das Nägelkauen sogar noch verschlimmern.

Auch Nagellacke, die mit einem unangenehmen Geschmack vom Kauen abhalten sollen, wirken nicht immer. Was allerdings hilft: Wenn Eltern ihr Kind ermutigen, das Nägelkauen abzulegen – und sie durch diesen Prozess begleiten. Eine Idee: An jedem Tag, an dem das Kind nicht knabbert, wird ein Sternchen-Sticker in den Kalender geklebt. Sind zwei Wochen voll, gibt es eine Belohnung.

Das Nägelkauen verstehen

Einfacher wird es zudem, wenn Eltern verstehen, in welchen Situationen das Kind zum Kauen neigt. Denn dann lassen sich bestimmte Auslöser vermeiden – vielleicht Fernsehsendungen, die das Kind aufwühlen.

Die Nägel regelmäßig schneiden und feilen – das kann ebenfalls helfen, das Kauen zu lassen. Denn: „Wenn wenig Nagel zum Beißen zur Verfügung steht, ist es vielleicht weniger verlockend“, so Monika Niehaus. Und wenn all diese Maßnahmen nicht anschlagen? Spätestens dann ist es Zeit, mit dem Nachwuchs zum Kinderarzt oder der Kinderärztin zu gehen. Das ist auch dann angesagt, wenn sich Entzündungen an den Fingern bilden oder das Nagelbett blutet.

Sinnvoll kann auch eine Verhaltenstherapie sein. Dort lernen Kinder, angeleitet durch einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin, Strategien, wie sie mit Stress besser umgehen und das Nagelkauen vermeiden können.