Über 100 Gaststars hat die KelagBIGBand seit ihrer Gründung gefeatured, eine kleine Auswahl am Samstagabend zur Feier ihres 25-jährigen Jubiläums eingeladen: fünf Sängerinnen und Sänger dazu einen Instrumentalsolisten. Eigentlich ein Monsterprogramm für nur einen Abend. Aber durch die steten Stil- und Stimmungswechsel zwischen den vor und nach der Pause jeweils nur zwei Stücke interpretierenden Stars geriet das Ganze doch recht kurzweilig.

Die Venezianerin Francesca Viaro, einst Studentin am Konservatorium in Klagenfurt, bot mit kräftiger Stimme einen Querschnitt aus italienischen Gassenhauern: von Paolo Contes „Via con me“ bis zu Domenico Modugnos „Nel blu, dipinto di blu“. Die Ehrfurcht vor dem großen Klangkörper war ihr anzumerken. Improvisatorische Exaltiertheit überließ sie lieber den Instrumentalsolisten. Ganz anders ihre Kolleginnen und ihr Kollege. Die in Kärnten ansässige Sandra Pires etwa, die einen Ausschnitt ihrer Qualitäten im portugiesischen bzw. Latin-Genre bot und dabei wild gestenreich über die Bühne fegte.

Der Brite Anthony Strong ist hingegen ein Entertainer alter Schule. Wie er in die Tasten haut, immer wieder aufspringt, klatscht, Band und Publikum anfeuert, da fehlen nur noch die Füße auf der Klaviatur – wie einst bei Jerry Lee Lewis. Funk- und Soul-Lady Doretta Carter schließlich war derart aufgedreht, dass Bandleader Hans Lassnig sie im zweiten Teil des Konzerts persönlich von der Bühne eskortierte. Und dann kam Marianne Mendt. Mit bald 81 Jahren, brüchiger Stimme, aber einer Musikalität, die alles andere in den Schatten stellte. Der Kaisermühlen-Blues mit Gitarrist Richie Peters im Rücken als in Musik gegossene Lebenswelt. Die beiden Ermutigungen „What a Wonderful World“ und das unvermeidliche „Wie a Glock’n“ berührten zum beglückenden Ende. Fehlt nur noch der Lavanttaler Akkordeonist Klaus Paier, der souverän über den anspruchsvollsten Arrangements des Abends thronte.