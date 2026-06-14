Auf frischer Tat ertappt wurden am Freitag fünf Männer und Frauen bei einem Drogendeal im Lavanttal. Besonders brisant: Eine Person hatte bei dem Suchtmittelhandel ein erst fünf Monate altes Baby dabei. Die Polizei war den Verdächtigen nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf die Spur gekommen. Am Freitag sollte es auf einem Parkplatz im Bezirk Wolfsberg zum Verkauf einer größeren Menge Drogen kommen. Dabei wurden die Verdächtigen - drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren - von der Polizei überrascht.

„Bei den Durchsuchungen wurden fünf Kilogramm hochwertiges Kokain, sowie Cannabiskraut, Amphetamine und auch Bargeld sichergestellt“, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit. Nach den Vernehmungen ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt an, vier der Beschuldigten in die Justizanstalt Klagenfurt einzuliefern. Eine weitere Person wurde auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.