Bei einem Verkehrsunfall in Villach sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an Fahrzeugen sowie an einem Geschäftsgebäude. Gegen 18 Uhr lenkte eine 75-jährige Villacherin ihren Pkw auf der Ossiacher Zeile in südwestliche Richtung und beabsichtigte, nach links zu einem Geschäft abzubiegen. Zur gleichen Zeit war ein 35-jähriger Mann aus Villach ebenfalls mit seinem Fahrzeug auf derselben Straße unterwegs.

Nach bisherigen Ermittlungen überholte der 35-Jährige mehrere Fahrzeuge auf der linken Seite. Dabei soll er Abbiegestreifen, Sperrflächen und Sperrlinien überfahren haben und teilweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren sein. Im Bereich des Linksabbiegestreifens kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 35-Jährigen prallte in der Folge gegen die Fassade eines Geschäftsgebäudes.

Beide Fahrzeuglenker erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden sie von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.