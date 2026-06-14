Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war am Samstagabend ein 21-jähriger Motorradlenker in St. Veit an der Glan unterwegs. Eine Polizeistreife stellte im Zuge einer Nachfahrt fest, dass der junge Mann auf der Zollfeld Straße (L71) im Ortsgebiet von St. Donat auf mehr als 90 km/h beschleunigte. Außerhalb des Ortsgebietes wurde eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h gemessen.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht setzte der Lenker seine Fahrt zunächst fort. Erst als sich vor ihm zwei Radfahrerinnen auf der Fahrbahn befanden, reduzierte der 21-Jährige seine Geschwindigkeit, bremste ab und hielt sein Motorrad am rechten Fahrbahnrand an. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.