Nach dem Tod von Gaston Glock vor rund drei Jahren beginnt für dessen Witwe Kathrin Glock offenbar ein neues Kapitel. Wie die „Kronen Zeitung“ am Sonntag berichtet, soll die Unternehmerin wieder Ja gesagt haben. Bei dem neuen Mann an der Seite der Milliardenerbin soll es sich um einen US-Amerikaner namens Josh D. handeln, der ebenfalls für das Unternehmen tätig sein soll. Nach Informationen der Zeitung sollen die beiden auch bereits den Bund der Ehe geschlossen haben.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Auf eine entsprechende Anfrage habe sich das Umfeld von Kathrin Glock laut Bericht nicht äußern wollen. Dennoch soll die Nachricht bereits die Runde machen, nachdem das Paar in der Heimat Kärnten gemeinsam gesehen worden sein soll.

51 Jahre Altersunterschied

Waffenproduzent Gaston Glock war im Dezember 2023 im Alter von 94 Jahren verstorben. Kennengelernt hatten sich Kathrin und Gaston Glock Anfang der 2000er-Jahre, 2011 folgte die Hochzeit. Für Gaston Glock war es die zweite Ehe, der Altersunterschied betrug 51 Jahre.