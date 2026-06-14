Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B 93 Gurktal Straße im Gemeindegebiet von Gurk ums Leben gekommen. Polizeibeamte bemerkten gegen 22.50 Uhr während einer Streifenfahrt ein abgestelltes Fahrzeug mit laufendem Motor und wollten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Weitensfeld. Eine zunächst aufgenommene Nachfahrt wurde aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Fahrzeugs sowie des bereits bekannten Kennzeichens wieder abgebrochen.

Straße gesperrt

Wenig später stellten die Beamten auf der B 93 Schmutz sowie deutliche Fahr- und Bremsspuren auf der Fahrbahn fest. In unmittelbarer Nähe fanden sie das Fahrzeug in einer Wiese neben der Straße auf dem Dach liegend vor. Der Pkw stand bereits in Flammen Der 22-Jährige wurde in der Nähe des Unfallwagens entdeckt. Die Polizisten begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die von den eintreffenden Rettungs- und Notarztkräften fortgesetzt wurden. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des jungen Mannes nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Freiwillige Feuerwehr Gurk stand mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz und übernahm die Brandbekämpfung sowie die Absicherung der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 93 bis etwa 1 Uhr früh vollständig für den Verkehr gesperrt werden.