Heuer jährt sich der Todestag von Albin Egger-Lienz zum hundertsten Mal. Kein Wunder, dass dem Osttiroler „Weltkünstler“ eine Sonderausstellung gewidmet ist. Bis zum 11. Oktober steht das Museum Schloss Bruck ganz im Zeichen von Egger-Lienz. Und das in einem Umfang, den es so zu Eggers Wirken noch nie gab. Die rund 50 teils wandfüllenden Werke wurden von den Kuratoren Martin Kofler und Carl Kraus zusammengetragen. Bilder aus der Sammlung von Schloss Bruck, aber aus dem Fundus des Landes Tirols, Leihgaben aus den Museen Leopold und Lentos sowie aus privater Hand wie von Kunsthistoriker Erich Mair ermöglichen einen neuen, einzigartigen Blick auf das Schaffen des Lienzer Genies.

Werke, die nichts von ihrer Kraft verloren haben

„Wir begegnen einem Künstler, dessen Werke in hundert Jahren nichts von ihrer Kraft verloren haben“, leitete Bürgermeisterin Elisabeth Blanik am Freitagabend in die von über hundert Gästen besuchte Vernissage ein. „In der Kriegszeit fand Egger-Lienz zu expressiven Werken, die bis heute aktuell sind und einen unverwechselbaren Beitrag zur österreichischen Moderne schufen.“ Der Name der Ausstellung ist als Pointe zu Eggers Spätwerk zu verstehen. Denn als der Maler Leopold Hauer seinen Osttiroler Kollegen kurz vor dessen Tod in St. Justina bei Bozen besuchte und ihn fragte, woran er arbeite, antwortete dieser nur: „Ich bin fertig.“

Ob aus den Worten die Erschöpfung des von Krankheit Gezeichneten sprach? Oder das Bewusstsein, dass wirklich alles gesagt und getan worden war? Auch diesen Fragen nähert sich die Ausstellung, die mit Unterstützung der Tiroler Landesmuseen und des TAP Lienz entstand. „Unser erster Dank gilt eigentlich dem Künstler selbst, der ein zeitloses Schaffen hinterlassen hat. Jeder, der einen Sinn für das Transzendenze hat, wird es spüren", so die Kuratoren abschließend.