Einen Großeinsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr gibt es am Samstag am Hauptbahnhof in Klagenfurt. Dort musste der Bereich um die große Eingangshalle gesperrt werden. Laut Polizeisprecherin Kristina Kapellari hatte eine bisher unbekannte Person in der Halle eine reizgasähnliche Substanz versprüht. Mehrere Personen klagten daraufhin über Atembeschwerden und Übelkeit. Eine Person wurde zur medizinischen Abklärung ins Klinikum gebracht.

Vermutlich Pfefferspray

Mittlerweile sind gefahrstoffkundige Organe, die aus der Steiermark hinzugezogen wurden, vor Ort. Sie sollen klären, um welche Substanz es sich tatsächlich handelte. Parallel dazu wurde das Material aus Überwachungskameras ausgewertet. Daraus wurde ersichtlich, dass es sich bei der Substanz mit großer Wahrscheinlichkeit um Pfefferspray gehandelt hat. Laut Kapellari dürfte es im Vorfeld eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der WC-Anlage gegeben haben. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie eine Person danach das Reizgas im Bereich der Halle versprüht. Kapellari: „Diese Person konnte noch nicht ermittelt werden.“

Wie lange die große Halle gesperrt bleibt, sei derzeit noch nicht abzusehen, so Kapellari. Der Zugang zu den Bahngleisen kann problemlos über die Bahnstraße erfolgen.