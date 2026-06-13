Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein Pkw-Lenker am Freitagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs, als er auf der Höhe Bad Waltersdorf zuerst mit der Mittelplanke und dann mit einem Sattelschlepper kollidierte.

Die Feuerwehren Bad Waltersdorf und Ilz sowie die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz, ein Notarzt, die Asfinag und ein Abschleppdienst rückten an. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab. Die Fahrerseite des Pkw wurde mit einem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet, damit der verletzte Lenker gerettet werden konnte.