Kurz vor 4.30 am Samstagmorgen rückten die beiden Feuerwehren Eichberg und Rohrbach an der Lafnitz zu einem Brand nach Kleinschlag bei Rohrbach aus. Aus ungekannter Ursache kam es in der Tenne eines wirtschaftlichen Gebäudes zu einem Brand der Deckenkonstruktion aus Holz. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften glücklicherweise rasch lokalisiert und gelöscht werden. Rund 40 Feuerwehrmitglieder, die Polizei und das Rote Kreuz waren im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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Kleinschlag bei Rohrbach
Holzdecke einer Scheune fing Feuer, rund 40 Florianis im Einsatz
Am frühen Samstagmorgen brannte die Decke einer Scheune im Ortsteil Kleinschlag bei Rohrbach. Zwei Feuerwehren und mehr als 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.