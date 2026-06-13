Kurz vor 4.30 am Samstagmorgen rückten die beiden Feuerwehren Eichberg und Rohrbach an der Lafnitz zu einem Brand nach Kleinschlag bei Rohrbach aus. Aus ungekannter Ursache kam es in der Tenne eines wirtschaftlichen Gebäudes zu einem Brand der Deckenkonstruktion aus Holz. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften glücklicherweise rasch lokalisiert und gelöscht werden. Rund 40 Feuerwehrmitglieder, die Polizei und das Rote Kreuz waren im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.