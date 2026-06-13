Ein Transportflugzeug des indischen Militärs ist am Samstag bei der Landung auf einem Luftwaffenstützpunkt im Nordosten des Landes abgestürzt. Die Antonow An-32 sei im Landeanflug auf Jorhat verunglückt, teilte die Armee mit, ohne Angaben zu Opfern zu machen. Zunächst war unklar, wie viele Menschen an Bord waren. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden, um die Absturzursache zu ermitteln.

Der Nachrichtensender NDTV zeigte Bilder von der Absturzstelle, auf denen eine dicke schwarze Rauchwolke zu sehen war. Das Flugzeug zerbrach offenbar in mehrere Teile. Die An-32 ist ein zweimotoriges Turboprop-Flugzeug aus russischer Produktion. Es ist speziell für große Flughöhen und extreme Wetterbedingungen konstruiert. Die indische Luftwaffe verfügt über rund hundert dieser Maschinen, um in den entlegensten Gebieten des Landes die Armee zu versorgen und Zivilisten zu unterstützen.

Bei dem letzten größeren Absturz eines Militärtransporters waren 2019 im Bundesstaat Arunachal Pradesh nahe der Grenze zu China 13 Menschen ums Leben gekommen.