Nur wenige Tage nach dem Absturz eines Flugzeuges bei Medulin, wo vier Österreicher ums Leben gekommen sind, ist in Kroatien erneut ein Kleinflugzeug abgestürzt.

Und erneut kam es in Istrien zu dem Unglück: Dienstag gegen 8.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, dass nahe des Flugplatzes in Vrsar ein Kleinflugzeug abgestürzt ist. Laut Polizei wurde dabei eine Person verletzt und noch vor Ort erstversorgt, berichtet www.tportal.hr. Details zu seinen Verletzungen sind noch nicht bekannt. Eine weitere Person soll den Absturz unverletzt überstanden haben. Bei dem Piloten handelt es sich nach Informationen von dnevnik.hr um einen slowenischen Staatsbürger.

Sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte, darunter Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, wurden zum Unfallort nach Vrsar entsandt.

Unternehmer unter Todesopfern

Erst am vergangenen Donnerstag, dem 4. Juni, waren bei dem Absturz bei Medulin vier Menschen gestorben. Darunter der aus Dölsach in Osttirol stammende Unternehmer Walter Pondorfer (64). Das Flugzeug war vom Flugplatz in Lienz/Nikolsdorf in Richtung Süden gestartet, über der Halbinsel Istrien stürzte es knapp eine Stunde später ab. Die Unfallursache ist nach wie vor unklar.