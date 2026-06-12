Die lang ersehnte Entscheidung im Poker zwischen Ralf Rangnick und dem AC Milan ist offenbar gefallen. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, hat der Deutsche dem italienischen Topklub abgesagt, nachdem sich dieser zu lange Zeit mit einer Antwort gelassen hätte. Milan wollte ihn als technischen Direktor verpflichten.

Dem Bericht zufolge habe Rangnick in den letzten Wochen den Entschluss gefasst, dem Nationalteam auch nach der WM erhalten zu bleiben. So werde er seinen Vertrag bis 2028 verlängern.