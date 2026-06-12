Fehlermeldungen, leere Feeds und ewige Ladescreens – Meta kämpfte am Freitagnachmittag etwa eine Dreiviertelstunde lang weltweit mit massiven technischen Problemen. Betroffen waren Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook. Tausende Nutzer meldeten etwa auf „netzwelt.de“ ab kurz vor 16 Uhr Störungen mit der App, der Webversion oder dem Login.

Der Grund für die technischen Probleme ist derzeit unklar. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung. Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten.

Seit etwa 16.20 Uhr dürfte die Störung zumindest teilweise behoben sein, die Seiten laden wieder wie gewohnt. Von der Störung sollen User auf der ganzen Welt betroffen gewesen sein, berichtet die „Daily Mail“. Laut „Down Detector“ waren um 15.36 Uhr erste Störungsmeldungen eingegangen.

X als erste Anlaufstelle

Während die Meta-Apps Instagram und Facebook nicht funktionierten, war auf der Plattform „X“ alles beim Alten – sie gehört bekanntlich zu Elon Musks „X Corp.“. Das Netzwerk ist im Störungsfall anderer Plattformen die erste Anlaufstelle für viele Nutzer, wie auch einmal mehr einige Postings und Memes zeigen.

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