Dass er frei reden kann, beweist Mario Voigt (CDU) am Dienstagabend in Berlin. Der Ministerpräsident von Thüringen begrüßt die Gäste des Sommerfests, zu dem der Freistaat wie jedes Jahr lädt, mit dem Verweis auf dessen bekannteste Spezialität: „die erste deutsche Bratwurst“.

Die gibt es dann auch reichlich, garniert von Gesprächen über ein Spezifikum des Regierenden selbst. Voigt ist ins Gerede gekommen mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Das Portal „FragDenStaat“ hat Anzeichen für deren Einsatz entdeckt in Artikeln und in Reden des MP. Die „FAZ“ hat daraufhin einen Gastbeitrag Voigts von ihrer Homepage genommen – und die Thüringer Staatskanzlei hat befunden, dass „Künstliche Intelligenz im Jahr 2026 zum Arbeitsalltag moderner Organisationen gehört“.

Ungünstige Stellungnahme mitten in Plagiatsaffäre

Das ist eine, bestenfalls, halbherzige Stellungnahme. Selbst wenn man beiseite lässt, dass Voigt mitten in einer Plagiatsaffäre steckt, die zum Entzug seines Doktortitels geführt hat – wogegen er klagen will, falls die Universität Chemnitz bei ihrem Urteil bleibt; und wenn man zudem ignoriert, dass Voigt seit 2017 die Professur ausgerechnet für „Digitale Transformation und Politik“ an der privaten Quadriga Hochschule Berlin innehat, aktuell beurlaubt für sein Regierungsamt: Die Frage, ob er sich der Verantwortung bewusst ist, die das politische Führen eines Bundeslandes bedeutet, erhebt sich in Berlin wie in Thüringen.

Tatsächlich macht Voigt es sich mit dem zum Berliner „Tagesspiegel“ wiederholten „Die KI ist längst Teil der modernen Kommunikation“ zu leicht. Denn hat „FragDenStaat“ recht – und die Indizien sind stark: Dann geht es nicht um ein bisschen Prüfen von Orthographie oder Hilfe bei der Recherche. Sondern eher um Denkfaulheit und ein prinzipielles Mehr-Scheinen-als-Sein.

Soll alles sein, was sein kann?

Und doch dürfen Politik wie Medien Voigt fast dankbar sein. Seit er im Ruch steht, sogar seine Reden zum Trauerakt für seinen Vorgänger Bernhard Vogel im März 2025 und zum Gedenken an die Opfer der Nazi-Diktatur im KZ Buchenwald kurz zuvor seien mindestens auch KI-verfasst – analysiert mit der KI „Pangram“: Seitdem wird öffentlich diskutiert, ob wirklich alles sein darf und soll, was sein kann.

In der „Bild“-Schwester „Welt“ macht sich Springer-CEO Matthias Döpfner lustig über die Ehrpusseligkeit der „FAZ“-Konkurrenz. In der „Süddeutschen“ hingegen wird die Vorbildfunktion von Spitzenpolitikern beschworen, denen abzuverlangen sei, sich „selbst Gedanken zu machen“, ebenso ihre Sprecher und Redenschreiber.

Im MDR legt unterdessen Thorsten Thiel, Professor für Demokratieförderung und Digitalpolitik an der Uni Erfurt, nahe, dass Voigt seinen Ruf ruiniere. Authentizität und Fleiß habe dazu gehört – nun sehe man, dass „er es sich einfach gemacht hat“.