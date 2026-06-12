Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, den die Mur derzeit im Süden von Graz bietet. Unterhalb des Murkraftwerks Puntigam ist die Oberfläche des Flusses teilweise von dicken Schaumkronen bedeckt, die kilometerweit in Richtung Süden reichen. „Ich kenne die Mur seit 50 Jahren, habe unzählige Hochwasser gesehen, aber an so etwas kann ich mich nicht erinnern“, sagt der steirische Naturschutzbund-Präsident Johannes Gepp.

Weiter im Süden würde sich der Schaum teilweise ein, zwei Meter hoch auftürmen, sagt der Naturschützer. „Mit natürlicher Schaumbildung durch die jüngsten Regenfälle ist das nicht zu erklären.“ Gepp vermutet, dass im Zuge der unwetterbedingt erhöhten Wasserführung nicht nur der Stauraum der Kraftwerke ausgespült und von Schlamm befreit worden ist, sondern dass von anderer Seite auch Chemikalien in den Fluss gelangt sein könnten. „Ich befürchte, dass die jetzige Situation für abertausende Fische den Tod bedeutet.“

Proben von Wasser und Schaum sollen Klarheit bringen

Für Verbund-Sprecher Robert Zechner gibt es keinen Anlass zur Sorge: Nach der langen Trockenheit führten die Regenfälle dieser Woche zum ersten Hochwasser seit vielen Monaten. In diesen Fällen müsse auch Wasser über die Wehranlagen der Kraftwerke abgeführt werden – durch die Fallhöhe käme es zu tosendem Wasser, durch den vielen Blütenstaub zu farblich markanten hellen Teppichen. „Ich war gestern bei mehreren Murkraftwerken und habe keine so hohen Schaumteppiche wie beschrieben feststellen können“, sagt Zechner. Herausfordernd sei in diesen Tagen aber das viele Schwemmgut, vor allem Holz, das man aus der Mur holen und fachgerecht entsorgen müsse. Die Pegel bei den Kraftwerken seien am Freitag bereits wieder rückläufig.

Gepp hat indes die Landesumweltabteilung über die Situation unterrichtet. „Die entnehmen aus dem Fluss nun Proben von Wasser und Schaum, um der Sache auf den Grund zu gehen“, sagt der Naturschutzbundpräsident. Bis Ergebnisse vorliegen, kann es freilich noch dauern.